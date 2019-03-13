 Britanya parlamentosu Brexit′e erteleme istedi | AVRUPA | DW | 14.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Britanya parlamentosu Brexit'e erteleme istedi

Birleşik Krallık parlamentosu Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve AB'den ayrılığın 30 Haziran'a ertelenmesini öngören hükümetin önergesini kabul etti. Erteleme için 27 AB üyesinin de onayı gerekiyor.

UK Unterhaus lehnt zweites Brexit-Referendum ab (Reuters TV)

Brexit anlaşmasını iki kez reddeden Birleşik Krallık parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecinin ertelenmesini öngören hükümetin hazırladığı önergeyi kabul etti. Önerge 202'ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Önerge, ülkenin AB'den ayrılık koşullarını belirleyen Brüksel ile yapılan Brexit anlaşmasının 20 Mart'a kadar parlamentoda bir kez daha oylanmasını öngörüyor. Anlaşma parlamentodan geçerse Başbakan Theresa May hükümeti, AB'den Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek. Anlaşma bir kez daha reddedilirse bu durumda hükümet AB'den daha uzun vadeli bir erteleme isteyecek. 

UK Unterhaus lehnt zweites Brexit-Referendum ab (Reuters TV)

Avam Kamarası

Ancak parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın bu kararı alması yeterli değil. İngiliz hükümetinin erteleme konusunda AB yönetimini de ikna etmesi gerekiyor. Erteleme ancak AB'ye üye ülkelerin tamamının kabul etmesi halinde yürürlüğe girebiliyor. Bu onay sürecinde Birleşik Krallık'tan istenebilecek olası tavizler hükümeti endişelendiriyor.

Başbakan May'ın büyük ihtimalle 21 Mart'ta yapılacak AB Zirvesi'nde erteleme talebini gündeme getireceği ve üye ülkelerden destek isteyeceği tahmin ediliyor.

Normal koşullarda Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılığının 29 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu.

İkinci referandum teklifi reddedildi

Avam Kamarası milletvekilleri, Salı günü ülkenin AB'den ayrılığının koşullarını belirleyen Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmişti. Milletvekilleri Çarşamba günkü oylamada da anlaşma olmadan ayrılmaya karşı çıkmıştı.

Avam Kamarası Perşembe günü ayrıca yeni bir Brexit referandumu yapılması konusunda verilen önergeyi büyük çoğunlukla reddetti. Oylamada, 85 milletvekili ikinci referandum önergesine destek verirken 385 milletvekili ise karşı çıktı.

rtr,AFP/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

GA: İngiltere'nin AB'den ayrılma vakti geldi

İngiliz parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılma seçeneğini reddetti. Parlamento engeline takılan Brexit anlaşması, Alman basınında geniş yer buluyor. (14.03.2019)  

Britanya AB'den anlaşmasız ayrılığı reddetti

Avam Kamarası, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını tamamen ortadan kaldıran önergeyi az bir farkla kabul etti. Ülkenin önünde Brexit'in ertelenmesi seçeneği kaldı. (13.03.2019)  

İngiltere'de gözler yeni Brexit oylamasında

İngiltere‘de Başbakan May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda ikinci kez reddedilmesinin ardından bugün yeni bir oylama yapılacak. Vekiller bu defa AB'den ayrılığın anlaşmasız olup olmayacağını oylayacak. (13.03.2019)  

Britanya parlamentosundan Brexit'e ikinci ret

Avam Kamarası, AB'den ayrılık anlaşmasını bir kez daha büyük farkla reddetti. Parlamento Çarşamba günü "anlaşma olmadan ayrılık" oylaması yapacak. (12.03.2019)  

Benzer içerik

Großbritanien | Theresa May spricht im Unterhaus | Brexit | London

Britanya AB'den anlaşmasız ayrılığı reddetti 13.03.2019

Avam Kamarası, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını tamamen ortadan kaldıran önergeyi az bir farkla kabul etti. Ülkenin önünde Brexit'in ertelenmesi seçeneği kaldı.

UK Brexit l Britische und Europäische Flagge

İngiltere'de gözler yeni Brexit oylamasında 13.03.2019

İngiltere‘de Başbakan May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda ikinci kez reddedilmesinin ardından bugün yeni bir oylama yapılacak. Vekiller bu defa AB'den ayrılığın anlaşmasız olup olmayacağını oylayacak.

Frankreich Brexit l Theresa May trifft sich mit Juncker in Straßburg

İngiltere ile AB arasında son dakika anlaşması 12.03.2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı müzakerelerde Brexit anlaşmasına "yasal bağlayıcılığı" olan değişiklikler ekletmeyi başardığını açıkladı. Anlaşmanın yeni hâli bugün İngiliz parlamentosunda oylanacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

AB'den Suriyeliler için Türkiye'ye 1,5 milyar euro yardım

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini Türkiye'deki Suriyeliler için Ankara'ya 2019 yılında 1,5 milyar euro yardım yapılacağını açıkladı. Bu miktar daha önce söz verilen 6 milyar euroluk yardımın bir parçası.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  