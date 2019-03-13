Britanya parlamentosu Brexit'e erteleme istedi

Brexit anlaşmasını iki kez reddeden Birleşik Krallık parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecinin ertelenmesini öngören hükümetin hazırladığı önergeyi kabul etti. Önerge 202'ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Önerge, ülkenin AB'den ayrılık koşullarını belirleyen Brüksel ile yapılan Brexit anlaşmasının 20 Mart'a kadar parlamentoda bir kez daha oylanmasını öngörüyor. Anlaşma parlamentodan geçerse Başbakan Theresa May hükümeti, AB'den Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek. Anlaşma bir kez daha reddedilirse bu durumda hükümet AB'den daha uzun vadeli bir erteleme isteyecek.

Avam Kamarası

Ancak parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın bu kararı alması yeterli değil. İngiliz hükümetinin erteleme konusunda AB yönetimini de ikna etmesi gerekiyor. Erteleme ancak AB'ye üye ülkelerin tamamının kabul etmesi halinde yürürlüğe girebiliyor. Bu onay sürecinde Birleşik Krallık'tan istenebilecek olası tavizler hükümeti endişelendiriyor.

Başbakan May'ın büyük ihtimalle 21 Mart'ta yapılacak AB Zirvesi'nde erteleme talebini gündeme getireceği ve üye ülkelerden destek isteyeceği tahmin ediliyor.

Normal koşullarda Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılığının 29 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu.

İkinci referandum teklifi reddedildi

Avam Kamarası milletvekilleri, Salı günü ülkenin AB'den ayrılığının koşullarını belirleyen Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmişti. Milletvekilleri Çarşamba günkü oylamada da anlaşma olmadan ayrılmaya karşı çıkmıştı.

Avam Kamarası Perşembe günü ayrıca yeni bir Brexit referandumu yapılması konusunda verilen önergeyi büyük çoğunlukla reddetti. Oylamada, 85 milletvekili ikinci referandum önergesine destek verirken 385 milletvekili ise karşı çıktı.

rtr,AFP/GY,EC

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