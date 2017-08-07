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Brigitte Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi.

Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Fransa'nın first lady'si oldu. Macron'un lisedeki tiyatro öğretmeni olan Brigitte Macron Fransız basınında sık sık eşinden 25 yaş büyük olmasıyla gündeme geliyor. Macron, kamuoyu önünde eşine verdiği destekle biliniyor. DW Türkçe'nin Brigitte Macron ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.