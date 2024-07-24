Brigitte Bardot'dan Erdoğan'a sokak hayvanları için mektup

Ünlü Fransız aktris ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için çağrıda bulundu.

Dünyaca ünlü Fransız aktris ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Hayvan haklarını savunan Brigitte Bardot Vakfı'nın kurucusu olan 89 yaşındaki ünlü oyuncu, Erdoğan'a "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" çağrısından bulundu.

Bardot, AFP haber ajansının ulaştığı mektupta, Türkiye'deki sokak kedileri ve köpeklerinin şu ana dek "halkla uyum içinde" yaşadığını sözlerine ekledi.

Brigitte Bardot'nun gençlik fotoğrafı Fotoğraf: United Archives/picture alliance

Gül'e de mektup göndermişti

Fransız aktris, 2012 yılında da Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve "doğal parklara" sevkıyatı konusundaki düzenlemeden duyduğu endişeyi bildirmek için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazmıştı.

Türkiye kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacaksokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saati aşan görüşmeler sonucunda kabul edildi. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda da onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunulacak.

Yüz binlerce sokak köpeğinin öldürülmesine imkân tanıyacak tartışmalı düzenlemeye hayvan hakları savunucularının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve muhalefet partileri de karşı çıkıyor.

DW,AFP/CÖ,TY

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