  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaÇin

BRICS'ten altı ülkeye davet

24 Ağustos 2023

BRICS zirvesinde Suudi Arabistan, İran, Etiyopya, Mısır, Arjantin ve BAE üyeliğe davet edildi. Dünyadaki Batı hakimiyetine karşı denge oluşturmayı hedefleyen grup, genişleme sürecinin devam edeceği vurgusu yaptı.

https://p.dw.com/p/4VXB7
BRICS zirvesinde altı ülke üyeliğe davet edildi.
BRICS zirvesinde altı ülke üyeliğe davet edildi.Fotoğraf: Sergei Bobylev/dpa/picture alliance

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun zirvesinde, altı ülkeye katılım için davet yapıldı. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan üç günlük zirvenin son gününde, Suudi Arabistan, İran, Etiyopya, Mısır, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), oluşuma katılmaya davet edildi.

Çok kutuplu dünya düzenini savunan ve küresel sistemdeki Batı hakimiyetine karşı denge oluşturmayı hedefleyen BRICS, altı ülkenin katılımıyla etki alanını genişletmeyi ve onlarca ülkenin daha katılımı için süreci başlatmayı hedefliyor. BRICS grubu halihazırda dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel GSYİH'nın dörtte birini oluşturuyor.

Genişleme süreci devam edecek

Zirveye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, davet edilen altı ülkenin adını açıkladığı konuşmasında "BRICS, adil, hakkaniyetli bir dünya, kapsayıcı ve müreffeh bir dünya oluşturma çabasında yeni bir sayfa açmaktadır. Genişleme sürecinin bu ilk aşamasında mutabıkız ve bunu yeni aşamalar takip edecek" ifadesini kullandı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Rusya ile Batı arasında tırmanan gerginliğe atıfla dünyanın bir nükleer savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, küreselleşmenin vaatlerinin boş çıktığını belirtti, "Artık gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini canlandırma zamanı" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de grubun genişlemesini "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirerek "Bu genişleme halkası, BRICS ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerle daha geniş bir iş birliği ve birlik oluşturmadaki kararlılığını göstermektedir" diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de BRICS'in genişlemesinin 20'nci yüzyılda kurulan ve "zamanın gerisinde kalmış küresel kurumlar" için bir örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Davet edilen ülkelerden "hazırız" mesajı

Davet edilen ülkelerden tepkiler de gecikmedi. Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, gelişmekte olan ülkelerin hakları ve çıkarlarına destek için çalışmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammed Cemşidi de daveti "Tahran'ın dış politikası açısından tarihi bir gelişme ve stratejik bir başarı" olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan, BRICS üyeliğine büyük değer verdiklerini belirterek "dünyadaki tüm milletler ve insanların onur ve yararı, refahı için kalıcı iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını" söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, üyelik davetinin ülkesi açısından "büyük bir an" olduğunu belirterek ülkesinin "kapsayıcı ve müreffeh bir dünya düzeni için herkesle iş birliğine hazır olduğunu" kaydetti.

BRICS'e üyelik için 40'tan fazla ülkenin niyet beyanında bulunduğu, 22 ülkenin resmi başvuru yaptığı belirtiliyor. BRICS, ABD ve zengin Batı ülkelerinin domine ettiği küresel sistemde kendi çıkarlarının temsil edilmediğini düşünen ülkeler açısından bir çekim alanı oluşturuyor. 2009 yılında kurulan BRICS'e 2010 yılında Güney Afrika da dahil olmuştu.

rtr/BK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında uluslararası yakalama emri bulunuyor.

Putin hakkında yakalama emri: Dokunulmazlığın sınırları nereye kadar?

Putin hakkında yakalama emri: Dokunulmazlığın sınırları nereye kadar?

BRICS zirvesi bu yaz Güney Afrika'da yapılacak. Hakkında uluslararası yakalama emri olmasına rağmen Putin de zirveye katılacak. Peki bu nasıl olacak?
Politika10 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altında

Doğa ve Çevre24 Ağustos 2023
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Rusya'nın Tver bölgesine düşen özel uçağın yolcu listesinde Prigojin'in adı da yer alıyor.

Prigojin öldü mü?

Prigojin öldü mü?

Politika24 Ağustos 2023
Koronavirüs testini elinde tutan bir kadın

Covid-19'un yeni varyantları: Maske geri gelir mi?

Covid-19'un yeni varyantları: Maske geri gelir mi?

Sağlık23 Ağustos 2023
Stockholm Sendromu'nun ortaya çıkmasına neden olan soygunun yaşandığı banka

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Sağlık23 Ağustos 2023
Türkler için çifte vatandaşlık yeniden mümkün olacak

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Toplum23 Ağustos 2023
Güney Kore'de Fukuşima'nın suyunun denize boşatılması planlarını protesto eylemindeki bir gösterici

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Doğa ve Çevre22 Ağustos 2023
BRICS Gipfel Johannesburg Südafrika

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

Ekonomi22 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön