 Brezilya′nın cezaevindeki eski devlet başkanı yeniden aday | DÜNYA | DW | 16.08.2018

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DÜNYA

Brezilya'nın cezaevindeki eski devlet başkanı yeniden aday

Brezilya'nın yolsuzluktan hüküm giyen eski devlet başkanı Lula da Silva yeniden adaylığını açıkladı. "Yoksulların Cumhurbaşkanı" olarak tanımlanan Lula da Silva'nın kamuoyu anketlerine göre şansı yüksek.

Brasilien Luiz Inacio Lula da Silva im Gefängnis in São Bernardo do Campo (Getty Images/AFP/M. Schincariol )

Brezilya'nın cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Lula da Silva'nın hakkında 12 yıl hapis cezası olmasına rağmen son kamuoyu anketlerine göre şansı yüksek görünüyor.

İşçi Partisi'nin eski lideri Lula da Silva'nın, partisinin devlet başkanı adayı olarak başvurusunun yapıldığı belirtildi. Başkentte Silva'nın adaylığına destek veren on bine yakın kişi yürüyüş düzenledi. Lula da Silva'nın internet sayfasında da, "Lula da Silva İşçi Partisi'nin resmi adayıdır" ifadesi yer aldı.

Lula da Silva'nın adaylık başvurusunun yapılmasının ardından Başsavcı Raquel Dodge ve bazı sağcı siyasetçiler, adaylığına itiraz etti. 2003 ile 2010 yılları arasında görev yapan da Silva, kendi döneminde sabıkalı kişilerin kamu görevlerinde çalışmasını engelleyen bir yasayı yürülüğe koymuştu.

Mahkeme 17 Eylül'de karar verecek

Eski devlet başkanı da Silva'nın adaylığına karşı çıkanlar da bu yasayı devreye sokmaya çalışıyor. Yapılan itirazların Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi ve bir karar bağlanması gerekiyor. Mahkemenin 17 Eylül'de bir karar vermesi bekleniyor.

Tutuklu eski devlet başkanı da Silva, New York Times'da yayınlanan açıklamalarında, "Tüm kamuoyu anketleri devlet başkanlığı yarışını kolayca kazanabileceğimi gösterdiği için ülkedeki aşırı sağcılar beni yarıştan çekmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Lula, kendisi devirmek isteyenlerin bunu seçimlerde yapmaya çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Lula da Silva destekçileri yürüyüş düzenledi

Lula da Silva destekçileri yürüyüş düzenledi

Lula adaylığına yönelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, devlet başkanı olması durumunda, eğitime daha fazla yatırım yapacağını, öğretmenlere daha fazla değer verileceğini ve bir sağlık hizmeti sunacağını vadetti. "Çocuklarımızın yaşadığı doğayı koruyacağız" diyen Silva yeni istihdam alanları yaratacağını ifade etti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerine 13 adayın katılması bekleniyor. Kamuoyu anketlerine göre Silva'nın ardından şansı yüksek görünen ikinci isim aşırı sağcı siyasetçi Jair Bolsonaro.

"Yoksulların Cumhurbaşkanı"

Lula Da Silva, kamuoyu anketlerine göre yüzde 30 oy oranıyla en sevilen aday olarak görünüyor. "Yoksulların Cumhurbaşkanı" olarak tanımlanan Silva'nın özellikle de yoksul kesimden hala büyük destek gördüğü belirtildi. Silva, "Sıfır Açlık" programıyla milyonlarca Brezilyalıyı yoksulluktan kurtardı. Ancak işletmelerle de sıkı ve iyi ilişkilere sahip oldu.

72 yaşındaki Silva, yolsuzluk skandalına karıştığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yıllardır Brezilya kamuoyunu meşgul eden yolsuz skandalında inşaatçılık şirketleri Petrobras'tan ihale alabilmek için siyasetçi ve yöneticilere rüşvet ödemişti. Silva da yolsuzluğa karışmaktan suçlu bulunmuştu.

DW,dpa,AFP/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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