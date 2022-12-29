Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti

Birçok insan tarafından gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak görülen Pele hayatını kaybetti. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı futbol efsanesi 82 yaşındaydı.

Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele, Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gerçek adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele'nin kızı Kely Nascimento, Instagram'da paylaştığı mesajda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza dek seviyoruz. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

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Pele'nin menajeri Joe Fraga da "Kral vefat etti" açıklamasında bulundu.

Bir yılı aşkın süredir kolon kanseriyle mücadele eden Pele, 29 Kasım'dan beri hastanede tedavi görüyordu.

Haziran 1959'da Fortuna Düsseldorf ve FC Santos arasında oynanan bir dostluk maçı Fotoğraf: Horstmüller/IMAGO

Üç kez Dünya Kupası kazanan tek futbolcu olan Pele, birçok insan tarafından gelmiş geçmiş en büyük oyuncu olarak kabul ediliyordu. Pele'nin formasını giydiği Brezilya 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası'na uzanmıştı.

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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin Tres Coraçoes kasabasında 23 Ekim 1940'ta doğan Pele, 2000 yılında FIFA tarafından 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona ile birlikte 20'nci yüzyılın en büyük iki futbolcusundan biri seçilmişti.

Pele, kariyerindeki son maçında Franz Beckenbauer ile birlikte New York Cosmos formasıyla sahada. Fotoğraf: Colorsport/IMAGO

FIFA verilerine göre, Pele'nin oynadığı bin 363 maçtaki toplam gol sayısı bin 281. Bunların binden fazlasını ilk kulübü Santos'ta attığı biliniyor. Geri kalan gollerin çok büyük bölümünüyse New York Cosmos ve Brezilya Milli Takımı'nda kaydetti.

Katar'daki Dünya Kupası'nda oynadıkları Güney Kore maçından sonra açtıkları pankartla hastanedeki Pele'ye moral vermeye çalışan Brezilya Milli Takımı futbolcuları Fotoğraf: Tom Weller/dpa/picture alliance

İki kez evlenen Pele'nin üç oğlu ve üç kızı bulunuyordu.

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