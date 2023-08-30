Brezilya'dan Rusya'ya Prigojin suçlaması

Uçak kazasında hayatını kaybettiği DNA testi ile doğrulandıktan sonra salı günü Sankt Petersburg'da defnedilen Wagner grubu lideri Yevgeni Prigojin'in ölümü ile ilgili uluslararası düzeydeki tartışmalar sürüyor.

Brezilya havacılık otoritesi Rusya'nın, Prigojin'in ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili uluslararası bir soruşturma yapmaya yanaşmadığını açıkladı.

Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi'nden (CENIPA) Çarşamba günü Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, Moskova hükümetinin kendilerine kazayla ilgili olarak "şimdilik" uluslararası kurallar çerçevesinde bir soruşturma başlatılmayacağının bildirildiği aktarıldı.

CENIPA daha önce yaptığı açıklamada, davet edilmesi halinde havacılık güvenliğini arttırmak amacıyla, uluslararası kurallar çerçevesinde Rusya'nın öncülüğünde yürütülecek bir soruşturmaya katılacağını belirtmişti.

Düşen uçak Brezilya yapımı

Montreal merkezli Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ise, Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasının Moskova- St. Petersburg seferi sırasında meydana gelmesi nedeniyle, iç hat uçuşu olduğu ve bu yüzden, açılacak bir soruşturmanın uluslararası kurallara tabi olmayacağını bildirdi.

Geçen hafta Moskova'nın kuzeyinde düşen Brezilya yapımı Embraer jetinde bulunan Prigojin, Wagner Grubu'ndan iki üst düzey yönetici ve dört koruma görevlisi ile birlikte 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD ve Batılı hükümetler, güvenilir bir uçak olarak görülen Embraer Legacy 600'ün 23 Ağustos'ta düşmesinin arkasında Moskova hükümetinin olabileceğinden şüpheleniyor.

Kremlin ise uçağın düşmesine herhangi bir dahli olmadığını savunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişki içinde olan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin 23- 24 Haziran tarihlerinde Rus askeri yönetimine karşı başarısız bir ayaklanma başlatmıştı. Bu olaydan sonra Putin ile Prigojin'in arası açılmıştı.

Reuters/TY,BÖ

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