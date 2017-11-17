Brezilya’da yeni felaket endişesi

Brezilya’nın Belo Horizonte kenti yakınlarında, bir maden atık barajının çökmesiyle büyük bir felaketin yaşandığı bölgeden, riskli durum nedeniyle yaklaşık 24 bin kişi tahliye ediliyor.

Güney Amerika’nın en büyük ülkelerinden Brezilya’da bir maden atık barajının çökmesiyle çamur yığınları altında kalan 37 kişinin cesedine ulaşıldı. Yetkililer, geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen facianın ardından hala 250 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak bu kişilerin hayatta olma olasılıkları çok düşük görülüyor. Felaketin yaşandığı Minas Gerais vilayetinin valisi Romeu Zema, son olarak çamur yığınlarının altında kalan bir otobüsün içinden tüm yolcuları ölü olarak çıkardıklarını dile getirerek, “Bundan sonra sadece cesetlere ulaşabileceğiz" dedi.

Yeni felaket tehlikesi

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına hava koşulları nedeniyle Pazar günü bir süre ara verilirken, civardaki bir başka barajda yapılan ölçümlerde çökme tehlikesiyle ilgili riskli veriler elde edildi. Bunun üzerine maden bölgesinde yer alan Brumadinho kasabasında yaşayan insanların bir bölümüyle birlikte toplamda yaklaşık 24 bin kişinin tahliyesine başlandı.

Alman TÜV kuruluşunun tartışmalı sağlam raporu

2015 yılından bu yana faaliyette olmayan "Barragem 1" adlı atık barajının Cuma günü öğle saatlerinde çökmesi sonucu, yaklaşık 12 milyon metreküp katı madde çamur haline gelerek vadideki yerleşim birimleri ile madenlerin ve yolların üstünü kapladı. Barajın çöküş nedeni şu an için belirsizliğini koruyor. Alman denetleme ve teknik muayene kuruluşu TÜV Süd’ün geçtiğimiz Eylül ayında Barragem 1’de ölçümler yaptığı ve sağlam raporu verip, yeniden devreye sokulabileceği yönünde görüş belirttiği bildirildi. TÜV Süd’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayla alakalı soruşturmaların tüm safhalarına tam destek verileceği açıklandı.

dpa,KNA/ET,BW

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