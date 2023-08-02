Brezilya'da uyuşturucu operasyonu: 5 günde 33 ölü

Brezilya'da bir polis memurunun öldürülmesi sonrasında uyuşturucu çetelerine karşı başlatılan polis operasyonlarında beş günde en az 33 kişi öldürüldü.

Brezilya'da geçen Cuma, 30 yaşındaki bir özel harekat polisinin sahil kenti Guaruja'da devriye görevindeyken vurulması sonrasında uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen polis operasyonlarında beş gün içinde en az 33 kişi öldürüldü.

Sao Paulo Eyaleti Valisi Tarcisio de Freitas, askeri polisin Baixada Santista bölgesinde düzenlediği operasyonda 14 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bahia eyaletinde Pazar ve Pazartesi günü üç farklı kentte düzenlenen operasyonlarda da 19 kişi hayatını kaybetti.

Operasyonlarda en az 32 kişinin gözaltına alındığı, bu kişiler arasında polis memurunun katil zanlısının da olduğu açıklandı. Baskınlarda 11 adet silah ve 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. "Kalkan Operasyonu" verilen operasyonların en az 30 gün süreceği belirtiliyor.

Globo News televizyon kanalına konuşan bölge sakinleri harekat sırasında polisin işkence yaptığına dair iddialarda bulundu.

Tarcisio de Freitas Fotoğraf: Getty Images/AFP/E. Sa

Bolsonaro yanlısı vali operasyondan memnun

Vali De Freitas ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada operasyonların seyrinden "aşırı derecede memnun" olduğunu belirtti. Polisin insan hakları ihlallerinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddeden De Freitas, tüm ölümlerin polisle çatışma esnasında meydana geldiğini aktardı. Vali, Salı günü yaptığı açıklamada ise güvenlik güçlerinin "aşırılıklarının" soruşturulduğunu ve yetkisini aşan polislerin cezalandırılacağını belirtti. Brezilya'da bu tür operasyonlardan sorumlu olan askeri polis eyalet yönetiminin kontrolü altında.

Sao Paulo Eyaleti Valisi Tarcisio de Freitas Brezilya'nın aşırı sağcı çizgideki eski devlet başkanı Jair Bolsanaro'nun döneminde altyapı bakanlığı görevi yapmıştı. De Freitas, Bolsonaro'nun da muhtemel halefleri arasında gösteriliyor.

Brezilya'da solcu devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın adalet bakanı Flavio Dino ise polisin operasyonunu eleştirdi. Adalet Bakanı Dino, polisin verdiği tepkinin "işlenen suçla orantısız göründüğünü" belirtti.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu adlı sivil toplum örgütünün verilerine göre ülkede geçen yıl polis kurşunuyla ölen insanların sayısı 6 bin 429. Bu sayı günde ortalama 17 kişinin polis tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor.

AFP,AP / EC,ET

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