Brezilya'da tartışmalı İsa Peygamber dizisi yayından kaldırıldı

Dünya çapında internet üzerinden medya içeriği sağlayan en büyük markalardan biri olan Netflix İsa Peygamberi eşcinsel olarak tasvir eden dizisi nedeniyle zor durumda.

Brezilya'da bir mahkeme İsa Peygamberi eşcinsel bir ilişki içerisinde tasvir eden diziyle ilgili ihtiyati tedbir kararı alarak dizinin Nexflix'ten kaldırılmasına hükmetti.

Brezilyalı komedi prodüksiyon şirketi Porta dos Fundos tarafından çekilen ve 3 Aralık'tan itibaren yayınlanmaya başlayan "İsa'nın İlk Baştan Çıkışı" isimli dizi Katolik ülkedeki muhafazakar siyasetçilerin ve kilisenin büyük tepkisini çekmişti.

Dizinin yayından kaldırılması için imza kampanyası düzenlenmişti. Diziyi çeken yapım şirketine Noel döneminde molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.

Brezilya Baroları Başkanı Felipe Santa Cruz karara tepki göstererek, "Brezilya Anayasası sanat alanında ifade özgürlüğünü garanti altına alır" dedi.

Yargıç Benedicto Abicair'in kararı temyiz edilebiliyor. Ancak Nexflix ve prodüksiyon şirketi mahkeme kararının henüz kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi.

2012 yılında kurulan Porta dos Fundos 2018 yılında uluslararası Emmy ödülü kazanmıştı.

AFP / SSB, TY

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