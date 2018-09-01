Brezilya'da oy verme işlemi başladı

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi TSİ 14:00 itibarıyla başladı. Son anketlere göre yarıştaki 13 aday arasında aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun önde gittiği seçimler, 1985'te askeri rejimin sonlanmasından bu yana en tartışmalı oylama olarak değerlendiriliyor.

Eski bir ordu mensubu olan ve 1964 ile 1985 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri rejimden övgüyle bahseden 63 yaşındaki Bolsonaro, ayrıca kadınlar, eşcinseller ve yoksullar hakkında saldırgan ifadeleri ile biliniyor.

Cumartesi gecesi açıklanan son anketlere göre ülkedeki 147 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 36'sı Bolsonaro'yu destekliyor. Ona en yakın aday olan solcu ve eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad'ın oyu ise yüzde 22.

Seçimlerin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur 28 Ekim'de gerçekleşecek. Bugünkü oylamanın sonuçlarının Pazartesi erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

Düzen karşıtı dalga

Dünyanın en büyük sekizinci ekonomisi konumunda olan 210 milyon nüfuslu Güney Amerika ülkesi, son yıllarda ekonomik sorunlar ve devletin tepe noktasındaki yolsuzluk skandalları ile çalkalanmıştı.

Eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in 2016 yılında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden azledilmesiyle birlikte siyasi istikrarsızlığa sürüklenen ve 13 milyon işsize her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkede, birçok kişi Bolsonaro'ya yolsuzlukla ve suçla mücadele ile ekonomiyi düzeltme vaatleri nedeniyle destek veriyor.

Ancak federal ve eyalet meclis üyelerinin de belirlendiği seçimleri kazanması durumunda Bolsonaro'nun diğer partilerden de destek alması gerekiyor. Çünkü muhafazakâr Sosyal Liberal Parti'nin, Kongre'nin 513 sandalyeli alt kanadı ile 81 üyeli üst kanadında çoğunluğu sağlaması beklenmiyor.

Bugünkü seçimlerde alt kamaranın tüm üyeleri, üst kamaranın üçte ikisi ve ülkedeki 27 eyaletin meclis üyeleri ile valileri de belli olacak.

Tartışmalı kişilik

Siyasi mizacından dolayı sık sık Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile arasında benzerlik kurulan Bolsonaro, eşcinseller, kadınlar ve yoksullar hakkındaki ifadeleri ile tartışma yaratmıştı.

Başkan adayı, 2014 yılında Kongre'deki bir kadın üye için "Tecavüz edilmeye layık değil çünkü çok çirkin. Benim tipim değil, ona asla tecavüz etmezdim" ifadesini kullanmıştı.

Beş çocuk sahibi Bolsonaro, 2017 yılında yaptığı bir konuşmada dört oğlu olduğunu, sonrasında ise "zayıf düştüğü bir anda" beşinci çocuk olarak bir kızın dünyaya geldiğini söylemişti.

Bolsonaro, eşcinsellerle ilgili olarak, 2011 yılında "oğlunun bir erkekle beraber olmasındansa ölmesini tercih edeceğini" açıklamıştı. Brezilya'nın bir sonraki devlet başkanı olmak için favori gösterilen aday ayrıca 2000 yılında işkence yanlısı olduğunu ifade etmişti. Adayın ek olarak Afrika kökenli Brezilyalılar için "hiçbir şey yapmıyorlar", "çocuk sahibi olmamalılar" gibi sözler etmişti.

Fernando Haddad

En yakın aday Haddad

Seçimlerde Bolsonaro'nun ardından gelen 55 yaşındaki Haddad ise eski devlet başkanları Lula da Siva ve Dilma Rousseff'in eskiden parçası oldukları solcu İşçi Partisi'nin adayı.

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın sorumluluğunun büyük ölçüde bu partiye kesildiği seçim atmosferinde, ikinci tura kalınması durumunda devlet başkanlığı yarışının Bolsonaro ile Haddad arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Brezilya'nın en kalabalık kenti Sao Paulo'nun eski belediye başkanlığının yanı sıra bir dönem de eğitim bakanlığı görevini yürüten Haddad, mali sorunları çözmeyi ve ekonomide ılımlı bir duruş sergilemeyi vaat ediyor.

DW / ÇÖ,EC

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