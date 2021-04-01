 Brezilya′da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı | DÜNYA | DW | 08.04.2021

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DÜNYA

Brezilya'da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı

Brezilya'da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı. Bilim insanları ayrıca 18 mutasyonun birleşimi olan yeni bir türün saptandığını söyledi.

BG - Brasilien - Coronavirus - Infektions- und Todeszahlen steigen weiter an

Brezilya’da koronavirüsün yüksek düzeyde bulaşıcı olan Güney Afrika varyantına rastlandığı öğrenildi. Dünyada en fazla günlük can kaybının kaydedildiği Brezilya'da yeni varyantın ortaya çıkması endişeleri daha da büyüttü.

Bilim insanları koronavirüsün daha önce bilinmeyen yeni bir varyantının da Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde ortaya çıkmış olabileceğini açıkladı. Minas Gerais Federal Üniversitesi bu kentte iki örnek alındığını ve örneklerde daha önce görülmemiş ve 18 mutasyonun birleşimi olan yeni bir tür saptandığını açıkladı. Bu mutasyonlar arasında Güney Afrika varyantı ile Brezilya'da ortaya çıkıp yaygınlaşan P.1. varyantı da bulunuyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Salı günü koronavirüsten 4 bin 195 kişi ertesi gün ise 3 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

BG - Brasilien - Coronavirus - Infektions- und Todeszahlen steigen weiter an

Yeni mezarlık inşa edilecek

Ülkenin en büyük kenti olan Sao Paulo'da yetkililer Çarşamba günü kentte her gün 600 yeni mezar yeri kazılacağı açıkladı. 30 Mart tarihinde kentte bir gün içinde 426 defin işlemi gerçekleşti. Kent yönetimi aynı zamanda "dikey mezarlık" inşa etme planının da hazırlandığını açıkladı. 26 bin kapasiteli mezarlıkta çekmece tipinde mezarlar olacağı ve yapının izin çıkması halinde 90 gün içinde inşa edileceği belirtiliyor.

BG - Brasilien - Coronavirus - Infektions- und Todeszahlen steigen weiter an

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'nın salgında ABD'yi geride bırakabileceği ve pandeminin en çok can aldığı ülke haline gelebileceği tahmininde bulunuluyor.

Butantan biyomedikal enstitüsü araştırmacılarından Jose Patane Güney Afrika varyantının Brezilya'ya Avrupa üzerinden 2020 yılı sonunda gelmiş olabileceğini tahmin ediyor. Brezilya'da Covid-19 aşılama programı çerçevesinde AstraZeneca ve Sinovac aşıları kullanılıyor. Yetkililer bu iki aşının da Brezilya varyantına karşı etkin olduğunu belirtiyor.

Reuters / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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EMA yetkilisinden AstraZeneca açıklaması

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkisili Marco Cavaleri, AstraZeneca koronavirüs aşısı ile kan pıhtılaşması vakaları arasındaki bağlantının "açık" olduğunu söyledi. Kurum bugüne kadar bağlantıyı reddediyordu.  

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