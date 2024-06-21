Brezilya'da dang humması binlerce ölüme yol açtı

Brezilya'da dang vakalarında rekor düzeyde artış oldu. Yıl başından bu yana 4 bin kişi söz konusu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 milyonu aşmış durumda.

Brezilya'da yıl başından bu yana 6 milyon dang humması vakası kaydedildi. Bilgi, Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edilirken, bir önceki yılın tamamında 1 milyon 600 bin vaka kayıtlara geçmişti.

Ülke genelinde yıl başından içinde bulunduğumuz haftaya kadar 4 binden fazla kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Geçen yılın tamamında ise aynı hastalıktan bin 179 kişi ölmüştü.

Sağlık uzmanları vaka sayısındaki aşırı artışı alışılmadık derecede yüksek seyreden hava sıcaklıkları ve özellikle bazı bölgelerdeki yoğun yağışlara bağlıyor. Dang humması daha çok kadınlarda görülüyor. Vakaların yaklaşık yüzde 55'i kadınlarda teşhis edildi.

Hastalık 3 milyon 800 bin vaka ile en çok Brezilya'nın güneydoğusunda görülürken, 1 milyon 100 bin vaka ile güney bölgelerinde de etkili oldu. Bu iki bölge de yılın ilk yarısında mevsim normallerinin çok üzerinde ısındı. Sao Paulo ve Rio de Janeiro şehirlerinin bulunduğu güneydoğuda sonbahar normalden çok daha sıcak geçti. Uzmanlara göre şu anda başlamakta olan kış da muhtemelen ortalamadan daha sıcak geçecek.

Yağışlar da hastalığı körüklüyor

Öte yandan haftalardır süren yağışlar Brezilya'nın güneyinde sellere neden oluyor. Bu durum da sivrisineklerin hızla çoğalmalarına yol açıyor. Sivrisinekler taşıyıcı olarak sarı humma ve zika virüsünün yanı sıra dang hummasını da bulaştırıyor.

Ancak bilim insanları salgının zirveye ulaşmış olabileceğine dair işaretler gördüklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Mart ayında 1 milyon 700 bin, Nisan ayında 1 milyon 600 bin vaka kaydedildikten sonra Mayıs ayında bu rakamın 960 binde kaldığına işaret edildi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) konuya ilişkin yapılan açıklamada da dünya çapında bildirilen dang vakalarının yüzde 84'ünün Brezilya kaynaklı olduğu bildirilirken, Şubat ayından itibaren ülke genelinde aşılama kampanyaları başlatıldığı ifade edildi.

Ancak Brezilya sağlık sistemindeki kapasite yetersizliği nedeniyle 2024 yılında ancak 3 milyon 200 bin kişinin aşı olması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre dang humması son yirmi yılda dünya çapında hızla yayıldı. Bu süre zarfında yıllık vaka sayısının yaklaşık 10 kat arttığını kaydeden DSÖ yetkileri, 2023 yılında dünya çapında yaklaşık beş milyon vaka ve 5 binden fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi.

Dang humması nedir?

Dang humması tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için "kırık kemik humması" olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür.

KNA / TY,ET

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