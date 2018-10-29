Brezilya'da Bolsonaro dönemi: Sol ideolojiyle mücadele başlıyor

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yemin edip göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada silah temin etmenin kolaylaştırılacağını ve ahlâk kurallarının yeniden geçerli kılınacağını duyurdu. Aşırı sağcı devlet başkanı yolsuzluk, suçlar ve sol ideoloji ile mücadele çağrısında bulunduğu konuşmasında icraatının merkezini ailevi değerlerin oluşturacağını ve Brezilya'yı "tarihinin en ağır ahlaki ve ekonomik krizinden" kurtaracağını söyledi.

Eski Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula de Silva İşçi Partisi Kongresi'ndeki yemin törenini boykot etti. Bolsonaro ırkçı, eşcinsel karşıtı ve kadın düşmanı söylemleriyle gündeme gelmişti. 1964 ile 1985 yılları arasındaki askeri dikta rejiminin Brezilya için en başarılı dönem olduğunu söyleyen Bolsonaro, muhalefet ve insan hakları aktivistleri için demokrasiye karşı büyük bir tehlike olarak kabul ediliyor ve ülkenin yeniden dikta rejimine sürüklenmesinden endişe ediliyor.

63 yaşındaki Jair Boslsonaro milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "ülkede düzenin yeniden sağlanacağını" ve "iyi vatandaşın" kendini savunabilmesi için silah yasasının liberalleştirileceğini duyurdu. Brezilya şiddet olaylarının en çok rastlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Bolsonaro seçim kampanyası sırasında gerektiği takdirde "temizlik" yapılacağını ve okul ile üniversite müfredatının "Marksist çöpten" temizleneceğini söylemişti.

Bolsonaro "iyi vatandaşın" kendini savunabilmesi için silah yasasının liberalleştirileceğini duyurdu

Trump kutladı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında "şahane göreve başlama konuşmasından" dolayı Bolsonaro'yu övdü ve Brezilya Devlet Başkanını destekleyeceklerini duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın hazır bulundukları yemin töreninde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından temsil edildi.

Güvenliği sağlama ve yolsuzluğun kökünü kazıma vaatleri Bolsonaro'ya oy kazandırmıştı. Brezilya halkı bütün siyasi partilerden politikacılarla iş çevrelerinin bulaştığı yolsuzluk skandalı yüzünden siyasete ve devlet kurumlarına olan güvenini kaybetmişti.

İkinci turda yüzde 55'lik oy oranıyla Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro'nun kabinesinde ordu mensupları, koyu evangelistler ve tarım lobisinin temsilcileri yer alıyor.

Bolsonaro Amazon bölgesindeki doğal koruma alanlarının işletmeye açılacağını ve yerli halkın haklarının daraltılacağını duyurmuştu. Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Paris'te imzalanan iklim anlaşmasının yeniden görüşülmesini de talep ediyor. Ve yine Brezilya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e nakledileceğini duyuran da Bolsonaro olmuştu.

DW, epd/AG, GA

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