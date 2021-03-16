 Brezilya′da bir yılda dördüncü sağlık bakanı | DÜNYA | DW | 16.03.2021

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DÜNYA

Brezilya'da bir yılda dördüncü sağlık bakanı

Brezilya'da korona salgınını ciddiye almayan tavrıyla eleştirilen sağ popülist Devlet Başkanı Bolsonaro bir yılda üçüncü kez Sağlık Bakanını değiştirdi. Bolsonaro son olarak bir generali bakan yapmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro

Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro

Brezilya'da koronavirüs salgınını ciddiye almayan ve önlemlerin gerekliliğini sorgulayan tavrıyla eleştirilere hedef olan sağ popülist Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro bir yılda üçüncü kez Sağlık Bakanı değiştirdi.

Geçen yıl Haziran ayında göreve atanan general Eduardo Pazuello'nun yerine kardiyolog Marcelo Queiroga atandı. Bolsonaro, yeni bakan Queiroga'nın "Pazuello'nun başarılı çalışmalarını devam ettireceğini" söyledi.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüse yakalandığı yönündeki iddiaları devlet televizyonundan doğruladı.

Brezilya'da 1,5 ayda iki sağlık bakanıyla yolları ayıran popülist Devlet Başkanı Bolsonaro, bir generali bakanlığa atadı. Önceki bakanların koronavirüs önlemlerinde Bolsonaro'yla fikir ayrılıkları yaşadığı biliniyordu.

Hidroksiklorokine ilişkin kuşkulara rağmen ABD’nin gönderdiği sıtma ilaçlarının Brezilya’daki sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Salgının etkisini artırdığı Brezilya’da, 17 Nisan’da göreve atanan Sağlık Bakanı Teich istifa etti. İstifa gerekçesi, selefinin görevden alınmasıyla aynı: Bolsonaro ile koronavirüse ilişkin fikir ayrılıkları.

Koronavirüsü “küçük bir grip” diyerek hafife alan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, korona önlemlerinin sıkılaştırılmasını isteyen Sağlık Bakanı Mandetta’yı görevden aldı.

Bolsonaro, mesleği doktorluk olan sağlık bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı, koronavirüse karşı sert önlemler talep ettiği ve tartışmalı sıtma ilacı Chloroquin'in koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığı için geçen yıl Nisan ayında görevden almış, ancak 17 Nisan'da yerine getirdiği onkolog Nelson Teich da aynı görüşleri savununca görevde bir ay kaldıktan sonra istifa etmişti.

General bakan da başaramadı

Bolsonaro, doktor bakanların ardından Haziran ayında 2016'da Rio'da düzenlenen Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlarında ordu lojistiğini koordine eden general Pazuello'yu göreve getirmiş ve Pazuello'nun uzun süre görevde kalacağına inandığını söylemişti.

Ancak lojistik alanında uzman olduğu söylenen emekli generalin bakanlığı döneminde aşıların üretim ve dağıtımında sürekli sorunlar yaşanması valiler ve belediye başkanlarıyla bakan arasında gerilime yol açtı. Amazonlar bölgesindeki hastanelerde solunum cihazlarında yaşanan sorunlar nedeniyle bakan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Pazuello'nun medyayla da yıldızı barışmadı.

Ölü sayısı 280 bine doğru ilerliyor

Aşılamaların Ocak ayında başladığı Brezilya'da şu an halkın yüzde 4,5'i aşılanmış durumda. Dünyada koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer almayı sürdüren Brezilya'da şimdiye kadar 11 milyon 519 bin 609 kişi koronaya yakalandı, 279 bin 286 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

210 milyon nüfuslu Brezilya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son bir haftada günde ortalama bin 855 kişiyle en yüksek noktasına ulaşmış durumda.

Ülkenin pek çok bölgesinde yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken sağlık sistemi çökmüş durumda.

Bolsonaro salgının ilk dönemlerinde COVID-19'u "küçük bir grip" şeklinde nitelendirmiş ve virüse karşı dua etme çağrısı yapmıştı. Devlet Başkanı, koronavirüs önlemlerinin ülke ekonomisini yok ettiğini savunarak hayatın hızlı bir şekilde normalleşmesini savunmuştu. Aşıya karşı açıklamarıyla da bilinen Bolsonaro geçen yıl Temmuz ayında kendisi de koronavirüse yakalanmıştı.

dpa,KNA/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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