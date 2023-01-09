Brezilya'da baskın: Polis tartışmaların odağında

Brezilya'da Ekim 2022'de yapılan seçimleri kaybeden eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun taraftarları Pazar günü başkent Brasilia'da üç devlet kurumuna baskın düzenledi. Brezilya bayrakları ve milli takım formalarıyla parlamento, Yüksek Mahkeme ve başkanlık sarayı binalarına girmeye çalışan kalabalık camları kırdı, duvarları boyadı, binaların içindeki mobilyalara zarar verdi.

Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalışan polis, saatler sonra üç binada kontrolü sağlayabildi. Olaylarda yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro, Ekim ayındaki başkanlık seçimini kaybetmiş, söz konusu seçimi az bir farkla kazanan yeni Başkan olarak solcu Luiz Inacio Lula da Silva göreve gelmişti. Ancak seçim yenilgisini kabul etmeyen Bolsonaro'nun radikal taraftarları ülkede sık sık Lula'nın zaferini protesto eden eylemler düzenliyor, orduya da askeri darbe yapması çağrısında bulunuyor.

Bolsonaro taraftarları başkent Brasilia'da çok sayıda kamu binasına zarar verdi Fotoğraf: Ton Molina/AFP/Getty Images

Başkentin emniyet müdürü görevden alındı

Devlet kurumlarına düzenlenen baskından Bolsonaro'yu sorumlu tutan Devlet Başkanı Lula da Silva ise "faşistler ve fanatikler" olarak adlandırdığı eylemcilere karşı polisin yeterli güvenlik önlemi almamasına tepki gösterdi. Baskın sırasında Sao Paulo eyaletinde bulunan Lula da Silva, "Güvenlikte eksiklikler olduğuna inanıyoruz. Ama onları bulacağız ve cezalandıracağız" dedi.

Lula, konuşmasının ardından başkent Brasilia'nın emniyet müdürü Anderson Torres'i görevinden aldı. Brezilya basınında, Senato'nun Bolsonaro taraftarlarının Telegram grupları üzerinden örgütlendiklerini fark ettiği, buna karşı güvenlik önlemlerinin artırılması talep ettiği, ancak emniyet müdürü Torres'in bu talebi karşılamadığı belirtiliyor. Torres, Bolsonaro döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı. Başsavcılık, Torres hakkında yakalama kararı çıkardı.

Brezilya basınında ülkenin farklı noktalarından hafta sonu yaklaşık 4 bin Bolsonaro taraftarının otobüslerle başkente getirildiği, hatta polisin de konvoya eşlik ettiği iddia ediliyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, baskına uğrayan binaları ziyaret etti Fotoğraf: Eraldo Peres/AP Photo/picture alliance

Seçimleri kaybetmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan Bolsonaro ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları geri çevirdi. "Barışçıl eylemlerin demokrasinin bir parçası olduğunu" yazan Bolsonaro, hükümet binalarına baskın düzenleyenlerin sınırı aştığını kaydetti.

Almanya'dan Lula'ya destek

Brezilya'da yaşanan olaylar, uluslararası toplumun da dikkatini bu ülkeye çevirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tüm dayanışmamız Brezilya halkı, onun demokratik kurumları ve Lula ile. Brasilia'da yaşananlar, demokrasiye yönelik korkakça ve vahşi bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'deki Kongre baskınını hatırlattı

Brezilya'dan yansıyan görüntüler, ABD'de eski Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinden sonra 6 Ocak 2021'de yaşananları hatırlattı. Başkan Joe Biden'a karşı yenilgiyi kabul etmeyen Trump taraftarları, Kongre binasını basmıştı.

Brezilya'da yaşananları "çirkin" olarak nitelendiren Başkan Biden da eylemcileri kınayan bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere, Portekiz ve diğer çok sayıda Batılı ülkeden kınama açıklamaları geldi.

Reuters,dpa /HS,ET