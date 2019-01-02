 Brezilya′da bakanlıklarda ″solcu temizliği″ başladı | DÜNYA | DW | 04.01.2019

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DÜNYA

Brezilya'da bakanlıklarda "solcu temizliği" başladı

Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun göreve başlamasıyla, solcu bakanlık görevlilerinin işine son verilmeye başlandı. Hükümet bakanlıkların "sosyalist ve komünist fikirlerden" arındırılacağını belirtti.

Brasilien Brasilia - Kabinettssitzung Jair Bolsonaro (Reuters/Presidency/M. Correa)

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Brezilya’da devlet başkanı seçilen aşırı sağcı Bolsonaro, Tel Aviv’deki Brezilya Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını söyledi. ABD'nin ardından Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımıştı. (01.11.2018)

Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yemin ederek göreve başlamasının ardından hükümet idari kadrolarda "temizlik" operasyonu başlattı. Farklı bakanlıkların koordinasyonundan sorumlu olan Devlet Bakanı Onyx Lorenzoni ilk bakanlar kurulu toplantısının ardından hükümetin ideolojik çizgisini paylaşmayan bakanlık görevlilerinin işten çıkarılacağını ve hükümetin "Brezilya'da temizlik yapacağını" duyurdu.

Hükümetin kararı sol partilerin taraftarlarını ve özellikle de 2003 ile 2016 yılları arasında iktidar olan muhalefetteki İşçi Partisi'ni hedef alıyor.

Devlet Bakanı Lorenzoni bakanlıkların "sosyalist ve komünist fikirlerden" arındırılacağını söyledi. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun yakın çevresinden olan ve bakanlıklar arası koordinasyondan sorumlu olan Onyx Lorenzoni "bakanlıklarda farklı düşünce tarzını ve siyasi sitemi temsil edenleri çalıştırmanın anlamı olmadığını" belirtti.

Devlet Bakanlığı'nda çalışan 300 görevlinin işine son veren Lorenzoni "ideolojik oryantasyon araştırmasından sonra bakanlıktan uzaklaştırılanlardan bazılarının eski görevlerine dönebileceklerini" duyurdu. Brezilya Devlet Bakanı aynı prosedürün diğer bakanlıklarda da uygulanabileceğini belirtti. Kamu görevine uygunluk testinden geçen bakanlık çalışanları bu uygulamadan etkilenmeyecek.

ABD'nin askeri üs kurmasına sıcak bakılıyor

Devlet Bakanı Onyx Lorenzoni bakanlıkların sosyalist ve komünist fikirlerden arındırılacağını söyledi

Devlet Bakanı Onyx Lorenzoni bakanlıkların "sosyalist ve komünist fikirlerden" arındırılacağını söyledi

Brezilya ABD ile de ilişkileri geliştirmeyi de planlıyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkede Amerikan askeri üssü kurulmasıyla ilgili olarak, "dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ilerde konuyu görüşmelerinin mümkün olduğunu" söyledi. Televizyon programına katılan Bolsonaro "Rusya'nın komşu Venezuela'nın solcu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemesinin endişe verici olduğunu ve bölgede gerginlik yarattığını" söyledi. Salı günü göreve başlayan Bolsonaro Brezilya'nın Güney Amerika'da üstün devlet olma iddiasını taşıdığını belirtti.

Donald Trump'ı destekleyenler arasında yer alan Jair Bolsonaro ABD ile yakınlaşmayı arzuladıklarını açıklamıştı. Önceki sosyalist hükümet Güney Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılmasına ağırlık vermiş ve ABD ile ihtilafa düşmüştü.

Bolsonaro'nun güvenlik danışmanı Augusto Heleno İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e nakletmeyi planladıklarını ancak lojistik problemler nedeniyle henüz tarih tespit etmediklerini açıkladı. Her yıl Arap ülkelerine milyonlarca dolarlık et ihraç eden Brezilya'nın lobisi güçlü tarım şirketleri büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e nakledilmesine karşı çıkıyor.

DW, afp, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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