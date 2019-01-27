 Brezilya′da ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 28.01.2019

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DÜNYA

Brezilya'da ölü sayısı artıyor

Brezilya'da bir maden şirketine ait atık barajının çökmesiyle meydana gelen felakette ölü sayısı 58'e yükseldi. Yetkililer kayıpların sayısının da arttığını duyurdu.

Brasilien, Brumadinho: Dammbruch (picture-alliance/AP/L. Correa)

Brezilya'da Cuma günü bir maden şirketine ait atık barajının çökmesiyle meydana gelen felakette ölü sayısı 58'e yükselirken kayıpların sayısı da 305'e ulaştı. Brezilyalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, Brumadinho kasabasında bir otobüs dolusu kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Minas Gerais eyaletindeki felakette, atık barajının çökmesi sonucu milyonlarca tonluk çamur madenin etrafına yayıldı. Evlerin, otomobillerin ve caddelerin çamur nehri altında kaldığı bildirildi. Yetkililer, felaketten sağ kurtulan olması ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Brasilien, Brumadinho: Dammbruch (picture-alliance/AP/L. Correa)

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına hava koşulları nedeniyle Pazar günü bir süre ara verilirken, civardaki bir başka barajda yapılan ölçümlerde çökme tehlikesiyle ilgili riskli veriler elde edilmişti. Bunun üzerine maden bölgesinde yer alan Brumadinho kasabasında yaşayan insanların bir bölümüyle birlikte toplamda yaklaşık 24 bin kişinin tahliyesine başlanmıştı.

Brasilien, Brumadinho: Dammbruch (picture-alliance/AP/L. Correa)

Alman TÜV kuruluşunun tartışmalı sağlam raporu

2015 yılından bu yana faaliyette olmayan "Barragem 1" adlı atık barajının Cuma günü öğle saatlerinde çökmesi sonucu, yaklaşık 12 milyon metreküp katı madde çamur haline gelerek vadideki yerleşim birimleri ile madenlerin ve yolların üstünü kapladı. Barajın çöküş nedeni şu an için belirsizliğini koruyor. Alman denetleme ve teknik muayene kuruluşu TÜV Süd’ün geçen Eylül ayında Barragem 1’de ölçümler yaptığı ve sağlam raporu verip, yeniden devreye sokulabileceği yönünde görüş belirttiği bildirildi. TÜV Süd’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayla alakalı soruşturmaların tüm safhalarına tam destek verileceği açıklandı.

AFP,DW/BÖ,HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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