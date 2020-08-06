Brezilya'da ölü sayısı 100 bini aştı

Pek çok ülkede yeni tip koronavirüs rakamlarında artış kaydediliyor. Pandeminin en çok etkilediği ülkelerden olan Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bin'i aştı. Son 24 saatte kaydedilen 905 ölüm ile ülkede, pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bin 477'ye ulaştığı açıklandı. Aynı süre içinde 49 bin 970 de yeni vakanın tespit edildiği Brezilya'da kayda geçen toplam vaka sayısı 3 milyon 12 bin 412'ye yükseldi.

Pandeminin en etkili olduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) toplam vaka sayısı ise 5 milyonu, ölü sayısı da 160 bini geçti. Bu da tüm dünyada Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin yaklaşık beşte birinin ABD'de olduğu anlamına geliyor.

Almanya'da ise üst üste üç gün boyunca binin üstünde kaydedilen günlük yeni vaka sayısı, son 24 saatte 555 olarak kayıtlara geçti. Alman hükümetinin pandemiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, bu azalmada hafta sonu olmasının etkili olabileceğini, nitekim sağlık dairelerine hafta sonlarında bütün vakaların vaktinde iletilmeyebildiğini belirtti. Bu son rakamla birlikte Almanya'daki toplam vaka sayısı 215 bin 891'e ulaşmış oldu.

Risk bölgelerinden gelenlere zorunlu test başladı

Almanya'da bu hafta sonundan itibaren Berlin'in riskli bölge ilan ettiği ülkelerden gelenlere yönelik ücretsiz zorunlu korona testi uygulaması başladı. Havalimanları, kara hudutları ve garlarda kurulan test istasyonlarında başlayan zorunlu test uygulamasının ilk gününün sorunsuz geçtiği ve uzun kuyruklar oluşmadığı bildiriliyor.

Frankfurt Havalimanı'nda testleri yürüten Alman Kızılhaçı, yolcuların anlayışlı davrandığını ve öfkelenmediğini açıkladı. Berlin ve Hannover'de zaman zaman kuyruk oluştuğu bildirilirken, Münih ile Köln/Bonn havalimanlarında testlerin hızlı yapıldığının dikkat çektiği belirtildi. Hamburg'da ise yolcuların test için en fazla yarım saat beklemek zorunda kaldığı aktarıldı.

Münih Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi

Almanya'da risk bölgelerinden gelen ve Sars-Cov-2 testi ibraz edemeyen yolcular, ülkeye giriş yaptıktan sonra en geç 72 saat içinde ücretsiz korona testi yaptırmakla yükümlü. Havalimanlarında yaptırmayanların diğer test istasyonları veya aile hekimlerinde bu testi yaptırma imkanları da bulunuyor. Zorunlu testi yaptırmayanlar için, 25 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor.

Türkiye'nin dört turistik destinasyonu olan izmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın riskli bölge ilan edilmekten çıkarılması üzerine Türkiye'den gelenler farklı bir uygulamaya tabi tutuluyor. Türkiye'den gelen yolcuların uçağa binmeden 48 saat içinde yaptırılmış ve sonucu negatif çıkmış bir korona testi ibraz etmesi gerekiyor. Testi pozif çıkanlar ise Türkiye'de tedavi olmak ve karantinaya girmekle yükümlü.

İran'da olağanüstü hal 2021'e kadar sürecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pandeminin en ağır etkilediği ülkelerden olan İran'da ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının Ocak 2021'e kadar devam etmesini beklediğini söyledi. Ruhani, "Altı aydır olağanüstü hal sürüyor. Bir altı ay daha devam edeceğinden yola çıkmalıyız" diye konuştu.

Hasan Ruhani

Ruhani, tedbirlerin birdenbire kaldırılamayacağını vurguladı ve normale dönüş ile tedbirlere uyma arasında bir orta yol bulmanın zaruri olduğunu söyledi. Resmi sayfasından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı, diğer yandan ülkede bazı tedbirlerin gevşetilmesinin de gerekli olduğunu savundu.

İran'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle beraber halkın sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal ettiği iddia edilirken, günlük korona ölümleri 200'ü aştı. Bu da yoğun tartışma ve eleştirilere neden oldu. İran'da kayda geçen vefat sayısı 18 bini aşarken, toplam vaka sayısının da 320 bini geçtiği bildirildi.

Paris'te tedbirler sıkılaşıyor

Artan yeni tip koronavirüs vakaları üzerine Paris'in kimi bölgelerinde açık havada da maske takma zorunluluğu uygulanacak. 11 yaş üzeri herkes için geçerli olacak uygulama Montmartre bölgesinde, Sen Martin Kanalı ve Sen Nehri kıyısı ile alışveriş caddelerinde maske takılmasını zorunlu kılıyor. Fransa'nın başkentindeki 100'den fazla turistik caddeyi kapsayan uygulama daha önce de Nice, Lille ve Marsilya'da başlatıldı.

KNA,dpa,DW / ETO,ET

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