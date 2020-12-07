Brezilya'da Çin aşısıyla ilgili "şeffaflık" tartışması

Brezilya'da sağlık düzenleme kurumu, Türkiye'de de kullanılması planlanan Çin aşısı CoronaVac'ın Çin'deki sağlık makamları nezdindeki onay sürecinin şeffaf olmadığını öne sürdü.
Türkiye'nin 50 milyon adet sipariş verdiği Çin aşısı CoronaVac ile ilgili Brezilya'da da yoğun tartışmalar gerçekleşiyor.
Ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo'da Ocak ayında vatandaşlar üzerinde kullanımına başlanması planlanan Çin aşısıyla ilgili Brezilya'nın sağlık düzenleme kurumu Anvisa'dan bir uyarı geldi.
Anvisa, "Bu aşının Çin'de geçen Haziran ayından beri acil kullanım ruhsatı var. Ancak Çin'de acil kullanım ruhsatı verilmesine ilişkin kriterler şeffaf değil ve Çinli makamların bu kararları vermesinde belirleyici olan kriterler hakkında erişilebilir bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.
Çin karşıtı söylemleriyle tanınan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da daha önce CoronaVac'a kuşkuyla yaklaştığını dile getirmişti.
Buna karşın Bolsonaro'nun en büyük siyasi rakiplerinden biri olan ve Sao Paolo Valisi Joao Doria, Çin aşısını 46,2 milyon nüfusa sahip bu eyalette 25 Ocak'ta uygulamaya başlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bolsonaro ise CoronaVac'ı, bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde karşısına çıkması beklenen Doria'ya atıfla "Joao Doria aşısı" diye niteleyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor.
Çin'den savunma
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise Sinovac'ın güvenliliğine ve etkililiğine "büyük önem" verdiklerini belirterek Çin'deki aşı geliştirme sürecini savundu.
Wang, basın brifigindeki açıklamasında, Çinli şirketlerin aşıları "bilimsel mevzuat ve düzenleyici koşullarla sıkı bir uyum içinde" geliştirdiklerini ifade etti.
Brezilya'nın sağlık düzenleyici kurumu Anvisa, uzun yıllar siyasetten uzak bir kurumdu. Ancak Bolsonaro'nun son aylarda bu kuruma kendisine yakın kişileri ataması, sağlık çevrelerinde, Anvisa'nın verdiği kararların siyasi değerlendirmeler içerebileceği endişelerinin doğmasına neden oldu.
Anvisa'nın onayı şart
Çin şirketi Sinovac, Brezilya'daki üçüncü faz çalışmalarını Sao Paolo'daki Butantan Enstitüsü'yle birlikte sürdürüyor. Aşının Sao Paolo'da kullanılabilmesi için Anvisa'nın onayı gerekiyor. Sao Paolo'daki enstitü, aşının ne derece etkili olduğuna dair verileri 23 Aralık'ta açıklayacak ve kullanım izni için Anvisa'ya başvuracak.
Brezilya'da şu ana kadar 180 binden fazla insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 7 milyona yakın kişi koronavirüse yakalandı.
Brezilya hükümeti daha önce 300 milyon doz aşı tedarikini garanti altına aldığını duyurmuştu. Bunların büyük bölümünü Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı oluşturuyor. Brezilya hükümeti ayrıca Pfizer ile de 70 milyon doz aşı alımı için görüşmeler yürütmüştü.
Türkiye ve Endonezya'dan da sonuçlar bekleniyor
CoronaVac'ın üçüncü faz çalışmalarına Türkiye ve Endonezya da katılıyor. Endonezya, çalışmaların devam ettiğini ve sonuçların Ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Türkiye'nin de yakında üçüncü faz sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
DW,rtr,AFP/CÖ,HS
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