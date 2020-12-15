 Brezilya′da Çin aşısının etkili olduğu iddiası | DÜNYA | DW | 22.12.2020

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DÜNYA

Brezilya'da Çin aşısının etkili olduğu iddiası

Brezilya'da son faz denemeleri yapılan Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısının virüse karşı etki gösterdiği bildirildi.

Sinovac Biotech

Sinovac Biotech

Wall Street Journal'in haberine göre Brezilya'da Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği aşının üçüncü faz denemeleri tamamlandı. Brezilya böylece Endonezya ve Türkiye'de de test edilen aşının son aşama denemelerini tamamlayan ilk ülke oldu.

Gazete, denemeler sonucunda aşının etkili olduğunun görüldüğünü yazdı. Ayrıca, test sonuçlarının uluslararası bilim insanlarının koruma sağlaması açısından gerekli gördüğü yüzde 50 sınırını aştığı ifade edildi.

Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Butantan Enstitüsü tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada ise aşının etkinliğine dair Çarşamba gününden önce yapılacak her tür açıklamanın "sadece spekülasyon" olacağı belirtildi. Aşının etkinlik oranının Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.

Brezilya Sağlık Bakanı, Sinovac ve AstraZeneca aşılarının Şubat ayının ortasında Brezilya'da uygulanmaya başlanabileceğini belirtti.

Kullanım izni için Anvisa'ya başvurulacak

Çin şirketi Sinovac, Brezilya'daki üçüncü faz çalışmalarını Sao Paolo'daki Butantan Enstitüsü'yle birlikte sürdürüyor.

Aşının Sao Paolo'da kullanılabilmesi için Anvisa'nın onayı gerekiyor. Sao Paolo'daki enstitü, aşının ne derece etkili olduğuna dair verileri 23 Aralık'ta açıklayacak ve kullanım izni için Anvisa'ya başvuracak.

Türkiye ve Endonezya'dan da sonuçlar bekleniyor

CoronaVac'ın üçüncü faz çalışmalarına Türkiye ve Endonezya da katılıyor. Endonezya, çalışmaların devam ettiğini ve sonuçların Ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Türkiye'nin de yakında üçüncü faz sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Reuters/ EC, AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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