Brezilya: Venezuela sınırının kapatılması söz konusu değil

Brezilya'nın Venezuela sınırındaki Pacaraima'da yerli halkın ülkeye akın eden Venezuelalı sığınmacılara saldırması sonucu tırmanan şiddet olaylarından sonra "sınır kapatılsın" talepleri yine gündeme geldi.

Her gün yüzlerce Venezuelalı sığınmacının geldiği Roraima eyaleti yönetimi, Yüksek Mahkeme'den komşu ülke ile sınırın kapatılmasını ve sığınmacı alımının durdurulmasını istedi. Brezilya gazetesi "O Globo"da yer alan habere göre Brezilya'nın 26 eyaletinin her biri için bir "göçmen kotası" belirlenmesi ve sığınmacıların bu kotaya göre paylaştırılması da eyalet yönetiminin talepleri arasında.

"Sınırın kapatılması yasa dışı olur"

Brezilya Kurumsal Güvenlik Bakanı Sérgio Etchegoyen, sınırın kapatılması talebine ilişkin, "Böyle bir şey olanaksız, çünkü bu yasa dışı olur" ifadelerini kullanarak sınırı kapatmanın kimseye bir yararının dokunmayacağını söyledi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Ağustos ayı başında benzer bir talebi geri çevirmişti.

Haftasonu Pacaraima'da yerli halk Venezuelalı sığınmacıların kaldığı kampa saldırmış, çadırları ateşe vermişti. Yaşanan şiddet olayları nedeniyle bin 200 kadar Venezuelalı ülkesine geri dönmüştü. Söz konusu olaylardan sonra Pazartesi günü 60 askerden oluşan bir birlik sınırda güvenliği sağlamak üzere Pacaraima'ya gönderilmişti.

Yetkililere göre giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan siyasi istikrarsızlık nedeniyle her gün yüzlerce Venezuelalı Roraima'ya akın ediyor. Hükümet, ülkenin kuzeyinde yer alan sınır bölgesine yeterince destek vermemekle suçlanıyor. Sınırda sayıları giderek artan sığınmacılar ve küçük çocuklar için daha fazla sosyal yardım talep ediliyor.

epd,AP/SÖ,BK

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