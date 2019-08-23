 Brezilya liderinden Amazon yangınlarına karşı orduya talimat | DÜNYA | DW | 24.08.2019

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DÜNYA

Brezilya liderinden Amazon yangınlarına karşı orduya talimat

Amazon ormanlarındaki yangınlara karşı yetersiz kalmakla eleştirilen Brezilya lideri Bolsonaro, uluslararası yaptırım mesajları sonrası yangınlarla mücadele için orduya emir verdi.

Çevreciler yangınların arkasında Brezilya liderinin ekonomi politikalarının yattığını savunuyor.

Çevreciler yangınların arkasında Brezilya liderinin ekonomi politikalarının yattığını savunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında haftalardır devam eden rekor sayıdaki  yangınlara müdahale için orduyu devreye soktu. Bolsonaro'nun kararı, yangınlara müdahalenin yetersizliği konusunda uluslararası tepkilerin arttığı ve Avrupa ülkelerinin yaptırım mesajlarının ardından geldi.

Amazon ormanları dünya için neden önemli?

G7 zirvesine ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı ticaret anlaşmasını durdurma tehdidinde bulundu. Macron'un mesajına İrlanda hükümeti de destek verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron'un endişelerini paylaştığını dile getirdi. Ancak ticaret anlaşmasının durdurulması konusunda Alman hükümetinden Cumartesi günü Fransa'ya verilen yanıtta, böyle bir adımın yağmur ormanlarındaki tahribatın azalmasına katkı sağlamayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Bolsonaro ile konuştuğunu ve "Yardım için hazırız" dediğini belirten bir tweet paylaştı.

Bolsonaro orduyu yardıma çağırdı

Brezilya lideri, Cuma günü Amazon ormanlarında 2 binden fazla noktada süren yangınlarla mücadele etmesi için ordu birliklerini devreye soktuğunu açıkladı. Ulusa seslenen Bolsonaro, hükümetinin doğaya karşı işlenen suçlarda "sıfır tolerans" göstereceğini savundu. Orman yangınlarının tüm dünyada yaşandığını savunan Bolsonaro, bu durumun uluslararası yaptırımlar için bahane olarak kullanılamayacağını belirterek, yaptırım tehditlerini eleştirdi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi kentlerinde Cuma günü düzenlenen gösterilerde Bolsonaro hükümetinin Amazonlara yönelik politikası protesto edildi. Gösterilere binlerce kişi katıldı. 

Bolsonaro orman yangınları nedeniyle Rio de Janeiro'da düzenlenen eylemde protesto edildi.

Bolsonaro orman yangınları nedeniyle Rio de Janeiro'da düzenlenen eylemde protesto edildi.

Amazon ormanının büyük bölümünün bulunduğu Brezilya'da bu yıl rekor sayıda orman yangını çıktı. Orman yangınları geçen yıla göre yüzde 83 arttı. Brezilya'daki Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu (INPE) ülkede bu yıl içinde 72 bin 843 yangın tespit edildiğini açıkladı. Bu, kurumun kayıt tuttuğu 2013 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı oldu.

Çevre örgütleri yangınların arkasındaki nedenin Bolsonaro hükümetinin Amazon ormanlarını endüstriyel tarım, madencilik ve kerestecilikle ekonomik faaliyete açma politakası olduğunu savunuyor.

Brezilya'nın sağ popülist lideri Bolsonaro, orman yangınlarının arkasında ödenekleri kesilen çevre örgütlerinin olabileceğini iddia etmişti.

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Amazon yerlisi: Beyaz adamın hedefi tüm yaşamı tüketmek

 

AFP,AP,dpa/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Amazon yerlisi: Beyaz adamın hedefi tüm yaşamı tüketmek  

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