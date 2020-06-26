"Brezilya lideri Covid-19'a yakalandı" iddiası

Brezilya medyasında yayınlanan haberlere göre, daha önce pandemiyi hafife alan ve "küçük bir grip" olarak tanımlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Covid-19'a yakalandı.

Brezilya'dan yayın yapan Band adlı internet haber portalı Bolsonaro'nun test yaptırdığını ve test sonucuna göre Covid-19'a yakalandığının tespit edildiğini ileri sürdü.

Ülke basınında çıkan haberlerde Devlet Başkanı'nın ateş, öksürük, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle akciğer filmi çektirdiği ve Covid-19 testi yaptırdığı bilgisine yer verildi. Bolsonaro'nun resmi test sonucunun Avrupa saatine göre Salı gecesi açıklanması bekleniyor.

Tüm programları iptal edildi

65 yaşındaki Brezilya lideri ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada hastalık belirtileri göstermesine rağmen “bir sorun olmadığını" belirtmişti. Devlet Başkanlığı konutunun önünde bekleyen destekçilerine açıklamalarda bulunan Bolsonaro, "Hastaneden geliyorum, akciğer filmi çektirdim. Bir problem yok, akciğerlerim temiz. Şimdi koronavirüs testi yaptıracağım, şu an her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı. Bolsonaro'nun bu haftaki bütün programlarının iptal edildiği belirtiliyor.

Pazartesi günü, Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun 80 yaşındaki annesinin Covid-19'a yakalandığı ve hastanede yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.

Maske yüzünden mahkemelik olmuştu

Bolsonaro, salgının ortaya çıkmasından sonra maske kullanmadan etkinliklere katılmış, maske takmamakta ısrar edince mahkemelik olmuştu. Valilik kararına aykırı davrandığı için Bolsonaro'ya karşı açılan davada mahkeme devlet başkanının kamusal alanda maske takmak zorunda olduğuna hükmetmişti.

Belediye başkanları ve valilerin aldığı önlemleri "isteri" diye nitelendiren Bolsonaro, koronavirüsün "Çinlilerin kendisine ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik komplosu" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Küçük bir grip"

Salgına karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklayan Bolsonaro, virüsün ilk ortaya çıktığı zamanlarda “küçük bir grip” olarak nitelemiş ve “eski bir atlet” olduğu için kendisine zarar veremeyeceğini ileri sürmüştü. Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına ısrarla uymayan Bolsonaro, Covid-19'a karşı etkili olduğu ileri sürülen tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklamıştı.

Brezilya, ABD'den sonra pandemiden en çok etkilenen ülke. 211 milyon nüfuslu ülkede 65 bin 487 kişi Covid-19'a bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi, 1 milyon 623 bin 284 kişi enfekte oldu.

KNA/TY,BK

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