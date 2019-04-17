Brezilya cezaevlerinde en az 55 mahkum öldü

Brezilya'da ülkenin kuzey batısında bulunan Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'taki cezaevlerinde Pazar ve Pazartesi günü mahkum ölümleri yaşandı. Pazartesi günü bulunan bazı cansız bedenlerde boğulma izleri tespit edildiği bildirildi. Compaj cezaevinde Pazar günü 15 mahkumun yaşamını yitirdiği, Pazartesi günü de en az makumun cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Hükümet Compaj cezaevine bir soruşturma ekibi gönderdiğini açıkladı. Yerel basın Amazonas eyaletindeki bütün cezaevlerinde güvenliğin arttırıldığını bildirdi. Ölümlerin meydana geldiği cezaevlerinde ziyaretler durduruldu.

Pazar günü Compaj cezaevindeki görüş sırasında bazı mahkumların birbirlerine kendi yaptıkları silahlarla saldırmasıyla başlayan şiddet olaylarını bastırmak için askeri polis devreye girmişti.

Ocak 2017'de de aynı cezaevindeki mahkum grupları arasındaki çatışmalarda 56 kişi yaşamını yitirmişti. Brezilya dünyada cezaevinde en fazla mahkum olan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

dpa, AFP/SSB, DW

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