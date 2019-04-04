 Brexit′te karar haftası | AVRUPA | DW | 08.04.2019

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AVRUPA

Brexit'te karar haftası

Brexit dramı uzayacak mı yoksa İngiltere bu Cuma AB’den anlaşmasız şekilde mi ayrılacak? Bu hafta gerek Londra, gerekse Brüksel'de uzun vadeli ve ağır etkileri olan kararlar alınacak.

Symbolbild Brexit (picture-alliance/dpa/A. Franke)

Avrupa'nın bu hafta da başlıca gündem maddesi yine Brexit. AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Çarşamba günü Brüksel'de yapılacak olağanüstü bir zirvede Brexit için öngörülen sürenin yeniden uzatılıp uzatılmaması konusunu masaya yatıracak.

Zirveye İngiltere Başbakanı Theresa May de katılacak. May şu an için sürecin 30 Haziran'a kadar uzatılmasını istiyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise 12 aya kadar bir erteleme önerdi. Bu erteleme Brexit anlaşmasında bir uzlaşma sağlanması halinde, AB'den daha erken ayrılma opsiyonunu barındırıyor.

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları, Londra'da ise parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası Pazartesi günü toplanarak seçenekleri değerlendirecek.

Lordlar Kamarası

Lordlar Kamarası

Lordlar Kamarası bugün parlamentoya Brexit ertelemelerinin süresi konusunda karar verme yetkisi tanıyacak bir yasa tasarısını oylayacak. Eğer yasa tasarısı zamanında kabul edilir ve Lordlar Kamarası söz konusu yetkiyi elde ederse, May'in Brüksel'e gitmeden önce hazırladığı teklifi yeniden düzenlemesi gerekecek.

Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda üç kez reddedilmiş, anlaşmaya alternatif olarak sunulan seçenekler de parlamentodan onay alamamıştı. Brexit'in parlamentoda onaylanması için Brüksel'in Londra'ya tanıdığı süre 12 Nisan Cuma günü doluyor.

İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn

İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn

Muhalefet görüşmeleri

Parlamentodaki "tıkanıklığı" aşmak istediğini vurgulayan May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile görüşmüştü. Ancak iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Brexit ile ilgili görüşleri birbirinen büyük farklılıklar gösteriyor. Görüşler gerekirse anlaşmasız bir şekilde bir an önce AB'den ayrılmak ile ikinci bir referandum yapılması arasında çok geniş bir skalada değişiyor. İşçi Partisi Brexit'in ardından da AB ile sıkı bir bağı savunurken, İşçi Partisi'nin lideri Corbyn, Brexit sonrası Gümrük Birliği'nde kalınmasını istiyor.

Muhafazakarların birçoğu ise gerek İşçi Partisi ile görüşmeler, gerekse daha uzun süreli bir erteleme için İngiltere'nin Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak olması konusunda hoşnutsuz. Yoğun baskı altındaki May, Brexit anlaşmasının kabul edilmesi durumunda istifaya hazır olduğu sinyalini vermişti.

Weber: Süre uzatılmamalı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan demokratlar adına yarışan Manfred Weber, Brexit'in zamanıyla ilgili değişikliğe gidilmesine karşı olduğunu belirtti. Weber, Neuen Osnabrücker Zeitung'a Pazartesi günü verdiği demeçte "Hedef açıklığa kavuşmadan süre uzatılmamalı" diye konuştu.

dpa/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

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