 Brexit’te büyük belirsizlik | AVRUPA | DW | 17.03.2019

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AVRUPA

Brexit’te büyük belirsizlik

Brexit için belirlenen 29 Mart'a günler kala, konuyla ilgili kaos sürüyor. İngiltere Başbakanı May, Brexit’in gerçekleşmemesi halinde ülkesinin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Großbritannien Houses of Parliament in London | EU-Flagge, zerknüllt (Reuters/H. Nicholls)

İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde mutabakat sağladığı ancak daha önce iki kez İngiliz parlamentosunca reddedilen anlaşmanın, önümüzdeki hafta içinde planlandığı gibi yeniden meclise getirilmesinden vazgeçilebileceği belirtildi. Başbakan Theresa May’in kabinesinde ticaret bakanı olarak yer alan Liam Fox bir İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kazanma şansımızın olmadığı bir oylamaya gitmenin anlamı yok" dedi.

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Başbakan Theresa May ilk olarak geçen Ocak ayında, daha sonra da geçen hafta içinde parlamentoya taşınan ancak her ikisinde de reddedilen anlaşma tasarısının bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunulacağını açıklamıştı. May bu üçüncü oylama için herhangi bir tarih vermemiş ancak İngiliz medyası söz konusu oylamanın 19 Mart Salı günü yapılabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

"İngiltere Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilir"

Başbakan May, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda kabul edilmesi durumunda en geç 29 Mart olarak belirlenen AB’den ayrılma tarihinin, gerekli yasal düzenlemeleri parlamentodan geçirmek için Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasını talep edeceğini ifade etti. Ancak bunun da ideal bir sonuç olmayacağını belirten May, "Biz 29 Mart’ta ayrılabilirdik ve öyle de yapmalıydık" dedi. May, İngiliz parlamenterlerden Brexit anlaşmasına destek olmalarını talep ederek, bu anlaşmanın bir kez daha kabul edilmemesi halinde ayrılma sürecinin daha aylarca uzayabileceğini ve belki de hiç tamamlanmayacağını dile getirdi. Başbakan Theresa May, böyle bir durumda ülkesinin Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılımının da kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Brexit’in ertelenmesi için AB’de oy birliği gerekiyor

İngiltere’nin Brexit için olası bir ek süre talebine AB’nin nasıl yanıt vereceği de meçhul. Avrupa Parlamentosu’nun Alman milletvekillerinden Elmar Brok, İtalya’nın İngiltere’den gelebilecek bir ek süre isteğine olumsuz yanıt verebileceğini ifade etti. Brok, Avrupa Birliği karşıtı İngiliz partisi Ukip’in eski genel başkanı Nigel Farage’in, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile olası bir ertelemeye izin verilmemesi için anlaştıklarını açıkladığını belirtti. İngiliz parlamentosu geçen Perşembe günü Brexit için ek süre talep edilmesine yönelik tasarıyı kabul etmişti. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için, AB ülkelerinin söz konusu talebi oy birliğiyle onaylamaları gerekiyor.

dpa / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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