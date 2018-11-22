 Brexit′e tek taraflı iptal için Lüksemburg′dan izin | AVRUPA | DW | 10.12.2018

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AVRUPA

Brexit'e tek taraflı iptal için Lüksemburg'dan izin

Birleşik Krallık'ta Salı günü yapılacak Brexit oylaması öncesinde Avrupa Adalet Divanı'ndan bir karar geldi. Mahkeme, sürecin tek taraflı olarak Londra yönetimi tarafından durdurulabileceğine hükmetti.

Anti Brexit Demonstration In London (picture alliance/NurPhoto/A. Pezzali)

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İngiltere’nin Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmasına bir hafta kala, yeni bir referandum yapılmasını savunanlar, bir milyondan fazla imzanın bulunduğu bir dilekçeyi İngiliz hükümetine verdiler. (04.12.2018)

İngiltere Merkez Bankası, ülkenin anlaşma olmadan AB'den ayrılması durumunda en kötü senaryoda ekonomide yüzde 8 daralma ve para biriminde yüzde 25 değer kaybı oluşabileceği uyarısında bulundu. (28.11.2018)

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin (Brexit) tek taraflı olarak Birleşik Krallık tarafından iptal edebileceğine hükmetti. Adalet Divanı'nın kararına göre Birleşik Krallık'ın böyle bir adım atabilmesi için diğer üye ülkelere danışması gerekmeyecek. Brexit karşıtlarını sevindiren kararda "Birleşik Krallık, AB'den çekilme niyetine ilişkin yaptığı bildiriyi tek taraflı olarak iptal etmekte özgürdür" ifadesine yer verildi.  

Avrupa Birliği liderleri, fikrini değiştirmesi durumunda Birleşik Krallık'ın Birlik'e dönebileceği yönünde mesajlar vermişti. Ancak AB yetkilileri ve hukuk uzmanları Brexit sürecinin durdurulması için üye ülkelerin onayının gerekeceği görüşündeydi.

Lüksemburg merkezli Adalet Divanı'nın kararı, Birleşik Krallık'ta parlamentonun AB ile varılan Brexit anlaşmasını gündemine almasından bir gün önce geldi. Parlamento, yarın Brexit sürecinin nasıl işleyeceğine dair Brüksel ile varılan anlaşmayı oylayacak. 

Anlaşmanın parlamentonun alt kanadı olan 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda onaylanması için 318 oya ihtiyaç var. May'in liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili var ancak onlarca partili anlaşmaya karşı oy kullanacağını açıklamıştı.  Avrupa Parlamentosu’na üye İskoç parlamenter Alyn Smith, "Bu karar, yarınki oylama öncesi İngiliz milletvekillerine bu karmaşadan çıkış olduğu yönünde açık bir mesaj gönderiyor" dedi. Brexit anlaşmasının parlamentoya takılmasının, ülkeyi erken seçime sürükleyebileceği belirtiliyor.

İngiltere'de halk, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranıyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

İkinci bir Brexit referandumu yapılmasını savunanlar da bir milyondan fazla imzanın bulunduğu partiler üstü bir dilekçeyi geçtiğimiz hafta hükümete sunmuştu.

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Merkel: Büyük Britanya'nın ayrılması trajik

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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