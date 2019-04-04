Brexit Türk turizmine yaradı

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ile belirsizliklerin uzun süredir giderilememesinden kaynaklanan huzursuzluk, İngiliz turistleri AB dışındaki ülkelere yöneltti.

Londra merkezli seyahat ve turizm şirketi Thomas Cook, 28 bin 500 müşterisi ile yaptığı anket ve mevcut rezervasyonlara dayanarak hazırladığı raporda, Euro Bölgesi dışındaki ülkelere seyahatlerin geçen yazdan bu yana hızla arttığını açıkladı. Raporda Euro Bölgesi dışındaki ülkelere seyahat için rezervasyon yaptıran İngilizlerin oranının geçen yaza göre yüzde 10 artarak yüzde 48'e ulaştığı bildirildi.

Bu gelişmeden en çok yararlanan ülke Türkiye oldu. İspanya, İngiliz turistlerin en çok seyahat ettiği ülke olma konumunu korurken Türkiye Yunanistan'ın yerini alarak ikinci sıraya yerleşti. Tunus'u tercih eden İngiliz turistlerin sayısında da artış kaydedildiği bildirildi. Yapılan ankete göre Thomas Cook müşterilerinin yüzde 43'ü AB ülkelerinde tatili tercih etmediğini beyan etti.

Turistlerin üçte ikisi "her şey dahil"i seçiyor

Thomas Cook, İngiliz turistlerin tercihlerindeki değişimde Brexit nedeniyle yaşanan belirsizlikler ile İngiliz Sterlini'nin Euro karşısındaki değer kaybının rol oynadığını belirtti. Thomas Cook müşterilerinin bu nedenle seyahatlerinde daha az riskli seçeneklere yöneldiği de not edildi. Buna göre İngiliz turistlerin yüzde 66'sı, yiyecek ve içecek için fiyatların sabitlendiği "her şey dahil" paketlerini seçiyor. İngiliz Sterlini, Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılından bu yana Euro karşısında yaklaşık yüzde 12'lik değer kaybına uğradı.

Birleşik Krallık'ın mart ayı sonunda AB'den ayrılması öngörülüyordu. Ancak ayrılma için AB ile varılan anlaşmanın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan üç oylamada da geçmemesi nedeniyle ayrılık ertelendi. Birleşik Krallık'a sorunun çözümü için 31 Ekim'e kadar süre tanındı. Ancak anlaşmanın parlamentodan daha erken geçmesi durumunda ayrılma da öne çekilebilecek.

AFP,dpa/BK,EC

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