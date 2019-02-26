Brexit: May'in partisi Brüksel'in önerisini kabul etmedi

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin teknik ayrıntılarını içeren Brexit anlaşmasının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda oylanmasına birkaç gün kala, Londra ve Brüksel arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.

Başbakan Theresa May’in partisinden yapılan açıklamada, Brexit sorununa çözüm için AB’nin sunduğu önerinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Muhafazakâr Parti Genel Sekreteri Brandon Lewis, AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in önerisinin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Lewis, BBC Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık’ın bütünlüğünü tehlikeye sokacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini” belirtti.

Başmüzakereci Barnier, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, Brexit sonrasında İngiltere’ye Gümrük Birliği’nden tek taraflı olarak çıkma hakkı verilebileceğini söylemişti. Barnier, ancak İngiltere’nin bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasında fiziki sınır uygulanmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Grup Başkanı Andrea Leadsom da, Barnier’in önerisini reddederek, Brüksel’in sunduğu bu öneri karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Leadsom, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hâlâ bir umut var ama AB’den duyduklarımızla derin bir hayal kırıklığına uğradım” diye konuştu. Leadsom, eğer AB İngiltere’yi anlaşma olmadan çıkmaya zorlarsa, İrlanda’da sınır olmamasına dair garanti vermenin zorlaşacağını da sözlerine ekledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani

Tajani: Brexit tarihi birkaç hafta ertelenebilir

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere’nin AB'den ayrılması için verilen tarihin sadece birkaç hafta ertelenebileceğini söyledi. Tajani, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Brexit tarihinin yeni seçilen Avrupa Parlamentosu’nun ilk oturumunu yapacağı Temmuz başına kadar, “en fazla birkaç hafta ertelenebileceğini” belirtti. Tajani, “Ancak bu durumda İngiltere’nin bu süreyi erken seçim veya yeni bir referandum için kullanmak istedikleri gibi bir neden bildirilmesi” gerektiğinin de altını çizdi.

“Büyük bir hata olacak, herhangi bir anlaşma ile düzenlenmemiş, kaotik bir Brexit’in engellenmesinin” çok önemli olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu Başkanı, aksi halde yaşanacakların hem İngiliz ekonomisi hem de AB açısından büyük bir “felaket” olacağını söyledi. Tajani, Brexit çıkış anlaşmasında değişiklik yapılması talebini ise reddetti.

Oylama Salı günü

Başbakan May’in AB ile yaptığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda Ocak ayında yapılan oylamada reddedilmişti. May’in anlaşmayı Salı günü yine oylamaya sunması planlanıyor. Eğer Salı günü anlaşma yine reddedilirse, İngiltere’nin anlaşma olmadan AB’den çıkması oylamaya sunulacak. Eğer bu da reddedilirse, Londra’nın AB’ye Brexit tarihinin ertelemesi talebinde bulunması bekleniyor. İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den çıkması öngörülüyordu.

AFP,rtr/JD,BW

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