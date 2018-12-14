 Brexit için parlamento oylaması Ocak ortasında | AVRUPA | DW | 17.12.2018

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AVRUPA

Brexit için parlamento oylaması Ocak ortasında

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB üyeliğini sonlandıracak anlaşmanın parlamento oylamasının 14 Ocak haftası yapılacağını açıkladı. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, May'e karşı güvensizlik oylaması istedi.

Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci olarak bilinen Brexit'in yasal çerçevesini içeren anlaşmanın İngiliz parlamentosunda oylanması için Ocak ortası belirlendi. Başbakan Theresa May, AB'li liderler ile vardığı uzlaşı sonrası anlaşma metninin 14 Ocak haftası parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda oylanacağını açıkladı.

Brexit konusunda Birleşik Krallık'ta ikinci bir referandum çağrılarının arttığı bir dönemde baskı altında olan May'in, ülkesindeki çıkmazı aşmak için söz konusu tarihe kadar AB'den destek alma girişimde bulunması bekleniyor.

Ancak İngiltere ile AB'nin Kasım ayı sonunda uzlaşmaya vardığı 585 sayfalık anlaşma metninin Londra'daki oylamasının önce 11 Aralık'ta yapılacağının açıklanması ve sonrasında ertelenmesi ülkede May'in liderliğine karşı seslerin yükselmesini beraberinde getirmişti.

May baskı altında

Başbakan'ın, lideri olduğu Muhafazakâr Parti içinde geçen hafta yapılan güvensizlik oylamasından başarıyla ayrılmasına karşın, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de parlamentoda güvensizlik oylaması talebinde bulundu.

Jeremy Corbyn

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn

Brexit için parlamento oylamasını geciktirdiği için May'e karşı eleştiride bulunan Corbyn, Avam Kamarası’nda Pazartesi günü yaptığı konuşmada "Anlamlı bir oylama için neredeyse bir ay bekleyecek olmamız açıkça kötü ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.

İşçi Partisi liderinin çağrısını yaptığı güvensizlik oyunun ne zaman yapılacağı henüz belirlenmezken, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan ve büyük ölçüde sembolik olan girişimin Brexit karşıtı tarafın elini güçlendirmesi tahmin ediliyor.

May ikinci referanduma karşı uyardı

Pazartesi günü erken saatlerde konuşan Başbakan, yapılması için çağrıların giderek arttığı ikinci Brexit referandumunun ülke siyasetine "onarılamayacak ölçüde zarar vereceğini" belirtmişti.

Mevcut koşullarda İngiltere'nin AB üyeliğinin 29 Mart'ta sonlanması planlanıyor. Avam Kamarası’nda Ocak ayı ortasında yapılacak Brexit oylaması ise AB'den çıkış anlaşmasının yasal çerçevesinin onaylanması durumunda Londra yönetiminin bunu uygulamak için 100 günden az bir sürenin kalacağı anlamına geliyor.

DW,rtr,dpa/ÇÖ/GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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