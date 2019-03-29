Brexit belirsizliği sürüyor

Britanya'da ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci halen belirsizliğini koruyor. Başbakan Therese May'in AB ile vardığı anlaşma Avam Kamarası'nda üç kez reddedilirken, anlaşmaya alternatif olarak sunulan seçenekler de parlamentodan onay alamadı.

Seçenekler arasında Gümrük Birliği'ni kapsayacak şekilde bir anlaşma yapılması ve yeni bir referandum olasılıkları da vardı. Bugün kabine toplantısı yapılması bekleniyor.

AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier Britanya'da parlamentonun alternatifleri reddinden sonra ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılma olasılığının "günden güne" güçlendiğine işaret etti. Barnier bu tür bir ayrılma durumunda ise "AB bunun üstesinden gelir" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Parlamentosu Brexit yetkilisi Guy Verhofstadt oylamanın ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda İngiltere için "sert bir Brexit'in neredeyse kaçınılmaz" olduğunu söyleyerek "İngiltere'nin Çarşamba günü kördüğümü çözmek için son şansı olacak ya da dipsiz kuyu ile yüzleşecek" dedi.

Süre doluyor

Anlaşmanın Cuma günü üçüncü kez reddedilmesinin ardından May hükümetinin yeni bir plan oluşturmak için 12 Nisan'a kadar vakti bulunuyor. Aksi takdirde Britanya, AB'den bir anlaşma olmadan çıkacak.Hükümet ise daha önce üç kez reddedilen Başbakan May'in Brexit anlaşması için halen destek toplamaya çalışıyor.

Ancak Brexit'in parlamentoda onaylanması için Brüksel'in Londra'ya tanıdığı süre 12 Nisan'da doluyor. AB, daha önceden anlaşmanın Cuma günü onaylanması durumunda Britanya'ya 22 Mayıs'a kadar süre tanıyacağını açıklamıştı.

AP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe