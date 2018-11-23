 Brexit anlaşmasında Cebelitarık sorunu aşıldı | AVRUPA | DW | 24.11.2018

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AVRUPA

Brexit anlaşmasında Cebelitarık sorunu aşıldı

İspanya ve İngiltere’nin Cebelitarık konusunda uzlaşması ile Brexit anlaşmasının önündeki son pürüz de giderildi. Anlaşmanın, Brüksel’de yapılacak zirvede AB liderleri tarafından onaylanması bekleniyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya ve İngiltere arasında Cebelitarık konusunda uzlaşmanın sağlandığı, böylelikle Madrid'in Brexit anlaşmasını onaylamasının önünde engel kalmadığı bildirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık konusunda uzlaşma sağlandığı için, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Pazar günü Brüksel'de yapacağı zirvede Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış (Brexit) anlaşmasını onaylayacağını açıkladı. Sanchez,  Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Birleşik Krallık İspanya'nın taleplerini kabul etti. Bunun sonucunda İspanya vetodan vazgeçerek Brexit'i onaylayacak” şeklinde konuştu.

Brüksel'deki diplomatik kaynaklar Brexit anlaşmasında değişiklik yapılmayacağını aktarıyor. Ancak AB ülkelerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve İngiliz hükümeti, Cebelitarık'ın geleceğine ilişkin kararları İspanya'nın önceden inceleme ve onaylaması konusunda Madrid'e güvence verdi.

İspanya veto tehdidinde bulunmuştu

İspanya, İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında da Cebelitarık'a ilişkin her kararın öncelikle Madrid ve Londra arasında doğrudan müzarekere edilmesini  talep ediyordu. İspanya Başbakanı Sanchez, Cebelitarık konusundaki belirsizlik nedeniyle Brexit anlaşmasını veto edebileceği tehdidinde bulunmuştu.

İber Yarımadası’nın güneyinde, Akdeniz'i Atlas Okyanusu’na bağlayan noktada  yer alan Cebelitarık, 1713’te imzalanan Utrecht Antlaşması ile Birleşik Krallık’ın egemenliğine girmişti.  İspanya'nın yüz yıllardır üzerinde hak talep ettiği Cebelitarık'ta 1967 ve 2001 yıllarında yapılan referandumlarda halkın büyük çoğunluğu İngiltere'ye bağlı kalmak istediğini dile getirmişti.

Tusk: 27 AB üyesi birlik ve dayanışma sınavını verdi

İspanya ve İngiltere arasında Cebelitarık konusunda uzlaşma sağlanması ile Brexit anlaşmasının onaylanmasının önü açıldı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü Brexit anlaşmasını onaylamamızı önereceğim” dedi. "Kimsenin mutlu olmak için nedeni olmadığını” belirten Tusk, "fakat bu kritik dönemde en azından 27 AB üyesinin birlik ve dayanışma sınavını geçtiğini” ifade etti.

Anlaşma liderlerin onayına sunulacak

AB'ye üye devlet ve hükümet başkanlarının Pazar günü Brüksel'de yapacağı zirvede Brexit'e ilişkin iki ayrı metin oylamaya sunulacak. İlk metin, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma koşullarını belirleyen 585 sayfalık Brexit anlaşması. Diğeri ise Brexit sonrası siyasi ilişkilere dair bağlayıcılığı olmayan 26 sayfalık bir deklarasyon.

Bu deklarasyon taslağında, geçiş döneminin 2022 yılının sonuna kadar sürebileceği ifade ediliyor. İngiltere, 29 Mart 2019 tarihinde resmen AB'den ayrılacak. Ancak bu deklarasyon, AB kurallarının Birleşik Krallık'ta bir süre daha uygulanmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Brexit anlaşması ise geçen hafta İngiliz kabinesi tarafından onaylanmıştı. Anlaşma, Brexit için geçiş döneminin yanı sıra Birleşik Krallık'ta yaşayan AB vatandaşlarının durumuna, Londra'nın mali yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler öngörüyor. Ancak anlaşmanın yürürlüğe konabilmesi için, Birleşik Krallık parlamentosu ve AB ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı.

DW,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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