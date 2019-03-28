Brexit anlaşmasının üçüncü kez oylanmasına onay çıktı

İngitere'de Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Başbakan Theresa May'in parlamentodan iki kez dönen Brexit (Avrupa Birliği'nden ayrılma) anlaşmasının yeniden oylanmasına onay verdi.

Bercow, Cuma günü oylanacak önergenin yeni ve daha önce reddedilen iki önergeden özü itibariyle büyük ölçüde farklı bir önerge olduğunu ifade etti.

Hükümetten yapılan açıklamada da, üçüncü oylamanın yalnızca İngiltere'nin geri çekilmesine ilişkin olacağı ve Birlik ile ilişkilerin geleceğine yönelik siyasi deklarasyonun ise oylanmayacağı belirtildi.

Ana muhalafetteki İşçi Partisi önergeye karşı oy kullanacaklarını ve hükümetin iki belgeyi ayırma adımını onaylamadıklarını açıkladı.

Söz konusu önerge, "İngiltere'nin mümkün olan en yakın zamanda AB'den ayrılmayı isteği ve yeni bir erteleme talep etmediği" belirtiliyor.

Brexit senaryolarından hiçbiri kabul edilmemişti

Başbakan May, Çarşamba günü partisinin milletvekillerine anlaşmanın parlamentodan geçmesi halinde istifa etmeye ve yeni bir lider için yolu açmaya hazır olduğunu söylemişti.

Çarşamba akşamı gerçekleşen bir dizi oylamada, AB'den ayrılma süreciyle ilgili olarak sekiz farklı senaryonun hiçbirisi meclisten geçmemişti.

Milletvekilleri, AB'den anlaşmasız bir ayrılık; parlamentodan geçecek herhangi bir ayrılık anlaşmasının referanduma sunulması; AB ile Birleşik Krallık'ın tümünde geçerli olacak "kapsamlı bir Gümrük Birliği"; Gümrük Birliği ve AB'nin ortak pazar programı içerisinde kalma; Avrupa Ekonomik Alanı ve ortak pazar içerisinde kalıp AB ile "geniş kapsamlı gümrük ayarlamaları yapma"; Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde kalıp Gümrük Birliği dışında kalma; AB ile anlaşmaya varılamazsa AB ile tercihli ticaret anlaşmasına üzerine uzlaşma; AB'den ayrılma tarihinden önce bir anlaşmaya varılamazsa anlaşmasız ayrılığın parlamentoda tekrar oylanması önergelerini reddettmişti.

Bundan sonra ne olacak?

May'ın Brexit anlaşmasının 15 Ocak ve 12 Mart'ta Avam Kamarası tarafından iki defa reddedilmesinin ardından AB, İngiltere'nin isteği üzerine ülkenin resmi olarak AB'den ayrılma tarihini 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelemişti. İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar AB'den ayrılma konusunda yeni bir plan bulması veya o tarihte anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılması gerekiyor.

İngiltere'nin önünde 12 Nisan tarihine kadar bulunan seçeneklerden biri olan parlamentonun May'in daha önceden iki defa reddedilen Brexit anlaşmasını kabul etmesi halinde İngiltere, bir anlaşmaya sahip olarak AB'den 22 Mayıs tarihinde ayrılacak. Bu durumda, May de açıkladığı üzere başbakanlık görevinden çekilecek.

DW,dpa/ DÇÜ,SÖ,GA

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