Brexit anlaşması yine oylamaya sunulacak

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin kaosu aşmak isteyen İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel ile imzaladığı Brexit anlaşmasını üçüncü kez milletvekillerinin onayına sunmayı planlıyor. Parlamento işlerinden sorumlu Bakan Andrea Leadsom, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, Başbakan May'in Brexit anlaşmasını Cuma günü oylamaya sunmak istediğini belirtti.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un ise buna izin verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. Bercow, daha önce yaptığı açıklamalarda, 415 yıllık bir kuralı hatırlatarak, Avam Kamarası'nda aynı metnin defalarca oylamaya sunulamayacağını ifade etmişti.

Başbakan May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması 15 Ocak ve 12 Mart'ta milletvekillerinin onayına sunulmuş, her iki seferde de anlaşma reddedilmişti.

Avam Kamarası Başkanı, bu anlaşmanın yeniden oylamaya sunulabilmesi için metinde farklılıklar olması gerektiğine dikkat çekmişti.

Bakan Leadsom ise bu kez oylamaya sunulacak metnin Bercow’un talebini karşılacağını belirtti, fakat konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

May istifaya hazır

Başbakan May Çarşamba günü Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda kabul edilmesi halinde istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

AB’nin İngiltere'ye verdiği sürenin azalması, May üzerinde baskı yaratıyor. Brexit anlaşması eğer Cuma akşamına kadar milletvekilleri tarafından onaylanmazsa, Başbakan May'in Brexit'in 22 Mayıs’tan sonrasına ertelenmesi için AB’den süre istemesi gerekiyor. Aksi takdirde, Birleşik Krallık 12 Nisan’da hiçbir anlaşma imzalamadan AB'den ayrılmak zorunda kalacak.

Avrupa Komisyonu, İngiltere’ye çağrıda bulunarak, Brexit konusunda kesin bir tutum belirlemesini istedi. Avrupa Komisyonu'nun bir sözcüsü, "Dün akşam sekiz 'hayır' saydık. İlerleyebilmek için bir 'evet'e ihtiyacımız var" dedi.

Avam Kamarası’nda Çarşamba günü yapılan oturumda, Brexit anlaşmasına alternatif olabilecek sekiz önerge oylamaya sunulmuştu. Ancak bağlayıcı olmayan önergelerin hiçbiri kabul edilmemişti.

dpa/JD,GA

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