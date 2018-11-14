 Brexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçti | AVRUPA | DW | 14.11.2018

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AVRUPA

Brexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçti

İngiltere kabinesi, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı. May, "Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun" kararın alındığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) dair İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brüksel arasında Salı günü varılan anlaşma, İngiliz bakanlar kurulu tarafından da kabul edildi.

May, yaklaşık beş saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 585 sayfalık anlaşma taslağının onaylanmasını, "tüm Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun karar" olarak tanımladı. "Ateşli" bir toplantıdan çıkıldığını ifade eden May, "Kabinenin ortak kararı, çekilme anlaşması ve siyasi deklarasyon taslaklarının hükümet tarafından kabul edilmesi yönünde oldu" dedi. İngiltere Başbakanı "Bu, ilerlememizi ve anlaşmayı önümüzdeki günlerde nihayete erdirmemizi sağlayan kararlı bir adım" diye ekledi.

Taslak metin, taraflar arasındaki ilişkiye dair yeni bir anlaşma yapılana dek AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını öngörüyor. Yeni anlaşmanın sağlanması içinse 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre tanınıyor.

Großbritannien London - EU Flagge vor dem Parlament

AB'den açıklama

AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise Londra'dan gelen onay haberinin ardından Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, İngiltere ile varılan anlaşmanın, Brexit müzakerelerinin sonuçlandırılması yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Söz konusu anlaşmanın, Brexit'in sonuçlarına dair hukuki belirlilik getirdiğini ifade eden Barnier, geçiş sürecinin "sınırlı bir zaman dilimi" için uzatılabileceğini belirtti.

Barnier, Brexit müzakerelerindeki en önemli anlaşmazlık noktalarından biri olan Kuzey İrlanda'nın durumuna da değindi. Barnier, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın geri kalanı gibi aynı gümrük bölgesinde kalacağını ancak bazı AB düzenlemelerine tabi tutulacağını ifade etti.

Juncker'den mektup

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmanın İngiliz kabinesinde onaylanmasının ardından AB üyesi ülkelere gönderdiği mektupta, söz konusu gelişmeyle Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti ve bu ay içinde Birleşik Krallık ile bir zirve gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için İngiltere parlamentosu ve AB ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı.

DW,rtr,AFP,dpa,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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