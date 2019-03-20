Brexit anlaşması üçüncü kez reddedildi

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit sürecinde Başbakan Theresa May'in Brüksel ile müzakere ettiği anlaşma parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda üçüncü kere reddedildi.

Oylamada 344 milletvekili anlaşmaya karşı oy kullanırken, 286 milletvekili ise olumlu yönde oy kullandı. Pazartesi günü tekrar bir araya gelecek parlamentoda alternatif bir plan arayışı masaya yatırılacak.

Oylama sonrası söz alan Başbakan, çıkan sonucun "ciddi sonuçları olacağını" ve yeni bir anlaşma hazırlamak ve oylamak için önlerinde olan 14 günlük sürenin yeterli olmadığını söyledi.

Parlamentonun daha önceden hem anlaşmasız olarak ayrılmayı hem de alternatif planları reddettiğini hatırlatan May, Avam Kamarası'nı kastederek, "Korkarım bu organda bu sürecin sınırlarına yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Brexit'in Britanya parlamentosunda onaylanması için Brüksel'in Londra'ya tanıdığı süre 12 Nisan'da doluyor. AB, daha önceden anlaşmanın Cuma günü onaylanması durumunda Britanya'ya 22 Mayıs'a kadar süre tanıyacağını açıklamıştı.

Ancak Cuma günkü oylamadan olumsuz sonuç çıkması nedeniyle May'in 12 Nisan'a kadar alternatif bir plan yaratması gerekiyor. Aksi takdirde Britanya, AB'den bir anlaşma olmadan çıkacak.

Muhalefet bastırıyor

Oylamadan sonra söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, mevcut anlaşmanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi ve "Eğer May bunu kabul etmiyorsa, görevi bırakmalı ve ülke kendi geleceğini genel seçimlerle karar vermeli" diyerek sandığı gösterdi.

Parlamentodaki en büyük üçüncü grup olan İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) Westminster'daki lideri Ian Blackford, Brexit sürecini başlatan 50'inci maddenin geri alınması ve AB'den çıkış sürecinden vazgeçilmesi yönündeki duruşlarını tekrarladı. Blackford, Corbyn'in sözlerine benzer bir şekilde seçim çağrısında bulundu.

AB'den ilk tepkiler

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, parlamento oylamasında çıkan sonucun ardından Konsey'i 10 Nisan'da acil olarak toplantıya çağırdığını duyurdu.

AB Komisyonu Genel Sekreteri Martin Selmayr da Twitter üzerinden bir açıklama yaparak "12 Nisan yeni 29 Mart" ifadesini kullandı. Britanya'nın AB'den ayrılması sürecinin 29 Mart'ta tamamlanması öngörülüyordu. Brexit'in şartlı olarak ertelenmesiyle birlikte yeni tarih 12 Nisan olarak belirlenmişti.

DW,rtr,AP/ÇÖ,GA

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