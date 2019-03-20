Brexit anlaşması üçüncü kez reddedildi

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması için hazırlanan Brexit anlaşması parlamentoda üçüncü kez reddedildi. Başbakan May zamanın daraldığını söylerken, muhalefetten süreci durdurma ve erken seçim çağrıları yapıldı.
Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit sürecinde Başbakan Theresa May'in Brüksel ile müzakere ettiği anlaşma parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda üçüncü kere reddedildi.
Oylamada 344 milletvekili anlaşmaya karşı oy kullanırken, 286 milletvekili ise olumlu yönde oy kullandı. Pazartesi günü tekrar bir araya gelecek parlamentoda alternatif bir plan arayışı masaya yatırılacak.
Oylama sonrası söz alan Başbakan, çıkan sonucun "ciddi sonuçları olacağını" ve yeni bir anlaşma hazırlamak ve oylamak için önlerinde olan 14 günlük sürenin yeterli olmadığını söyledi.
Parlamentonun daha önceden hem anlaşmasız olarak ayrılmayı hem de alternatif planları reddettiğini hatırlatan May, Avam Kamarası'nı kastederek, "Korkarım bu organda bu sürecin sınırlarına yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Brexit'in Britanya parlamentosunda onaylanması için Brüksel'in Londra'ya tanıdığı süre 12 Nisan'da doluyor. AB, daha önceden anlaşmanın Cuma günü onaylanması durumunda Britanya'ya 22 Mayıs'a kadar süre tanıyacağını açıklamıştı.
Ancak Cuma günkü oylamadan olumsuz sonuç çıkması nedeniyle May'in 12 Nisan'a kadar alternatif bir plan yaratması gerekiyor. Aksi takdirde Britanya, AB'den bir anlaşma olmadan çıkacak.
Muhalefet bastırıyor
Oylamadan sonra söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, mevcut anlaşmanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi ve "Eğer May bunu kabul etmiyorsa, görevi bırakmalı ve ülke kendi geleceğini genel seçimlerle karar vermeli" diyerek sandığı gösterdi.
Parlamentodaki en büyük üçüncü grup olan İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) Westminster'daki lideri Ian Blackford, Brexit sürecini başlatan 50'inci maddenin geri alınması ve AB'den çıkış sürecinden vazgeçilmesi yönündeki duruşlarını tekrarladı. Blackford, Corbyn'in sözlerine benzer bir şekilde seçim çağrısında bulundu.
AB'den ilk tepkiler
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, parlamento oylamasında çıkan sonucun ardından Konsey'i 10 Nisan'da acil olarak toplantıya çağırdığını duyurdu.
AB Komisyonu Genel Sekreteri Martin Selmayr da Twitter üzerinden bir açıklama yaparak "12 Nisan yeni 29 Mart" ifadesini kullandı. Britanya'nın AB'den ayrılması sürecinin 29 Mart'ta tamamlanması öngörülüyordu. Brexit'in şartlı olarak ertelenmesiyle birlikte yeni tarih 12 Nisan olarak belirlenmişti.
DW,rtr,AP/ÇÖ,GA
© Deutsche Welle Türkçe
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin anlaşma bugün üçüncü kez İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda milletvekillerinin onayına sunulacak. (29.03.2019)
İngiltere’de Avam Kamarası Başkanı, iki kez parlamentodan dönen May’in Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına onay verdi. Muhaleffeteki İşçi Partisi anlaşma aleyhinde oy kullanacaklarını açıkladı. (28.03.2019)
İngiltere’de parlamento işlerinden sorumlu Bakan Leadsom, Başbakan May’in Brexit anlaşmasını Cuma günü üçüncü kez milletvekillerinin onayına sunmak istediğini açıkladı. (28.03.2019)
İngiltere Başbakanı May'in, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde istifa etmeye hazır olduğu açıklandı. (27.03.2019)
Brexit sürecine çözüm aranan İngiltere’de Başbakan Theresa May’in koltuğunun sallandığı haberleri geliyor. İngiliz gazeteleri, bir grup kabine üyesinin May’i devirmeyi planladığını yazdı. (24.03.2019)