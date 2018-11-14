Brexit: AB liderler zirvesi 25 Kasım'da

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Birleşik Krallık'ta kabinenin AB'den çıkış (Brexit) için hazırlanan anlaşmaya onay vermesinden memnun.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kararın büyük bir rahatlamaya neden olduğunu söyledi. Maas, "Aylar süren belirsizliğin ardından Birleşik Krallık'tan AB'den ayrılış sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldık" dedi. Maas, iki tarafın atması gereken başka adımlar olduğu konusunda da uyardı. Almanya Dışişleri Bakanı, "Yolunda ilerleyen Britanyalı arkadaşlarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurz, "Umarım yakında somut bir anlaşma için el sıkışıyor olacağız" dedi. İsveç Başbakanı Stefan Lofven ise "Ayrılma sürecinin düzenli bir şekilde gerçekleşiyor olması AB ve Birleşik Krallık'ın ileride iyi bir ilişki sahibi olması için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Yeşil ışık! Müzakerecilerimizle varılan anlaşmaya Birleşik Krallık hükümetinin onay vermesi rahatlatıcı" dedi.

Finlandiya'nın Başbakanı Juha Sipila ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajında "Önemli bir adımdı ama iki taraf için de son kararların alınması gerekiyor" dedi. Belçika Başbakanı Charles Michel ise temkinli bir açıklamada bulundu. Michel, "Metinleri dikkatlice analiz ederek Avrupa değerlerine uygunluğunu kontrol edeceğiz" diye konuştu.

Tusk: Zirve 25 Kasım'da

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Birleşik Krallık parlamentosu ve AB ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Avam Kamarası'nda yapılacak ilk oylamanın 18 Aralık'ta yapılabileceği belirtiliyor.

Theresa May anlaşmaya kabinenin onay vermesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupalı liderlerin anlaşmayı onaylayacağı zirvenin 25 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmanın İngiliz kabinesinde onaylanmasının ardından AB üyesi ülkelere gönderdiği mektupta, söz konusu gelişmeyle Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme sağlandığını belirtmiş ve bu ay içinde Birleşik Krallık ile bir zirve gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise anlaşmanın ele alındığı yaklaşık beş saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 585 sayfalık anlaşma taslağının onaylanmasını, "tüm Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun karar" olarak tanımlamıştı. 18 ay süren pazarlıkların ardından hazırlanan taslak metin, taraflar arasındaki ilişkiye dair yeni bir anlaşma yapılana dek AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını öngörüyor. AB içerisindeki Birleşik Krallık, Birleşik Krallık içerisindeki AB vatandaşlarının haklarının korunacağı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına destek vermişti. 46 milyondan fazla seçmenin oy verdiği referanduma katılım yüzde 72 seviyesinde gerçekleşmişti.

DW,dpa,rtr/ÖA,BÖ

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