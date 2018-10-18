 Bremenliler eyalet seçimleri için sandığa gidiyor | ALMANYA | DW | 26.05.2019

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ALMANYA

Bremenliler eyalet seçimleri için sandığa gidiyor

Almanya'nın en küçük eyaleti olan Bremen'de seçmenler, eyalet meclisini belirlemek üzere oy vermeye başladı. Merkez partilerin güç kaybına uğraması, sağ popülistlerinse güçlenmesi bekleniyor.

Bremen - Bürgerschaftswahl Bremen (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

Bremen Belediye Başkanı Carsten Sieling ile eşi Alexia Sieling oylarını kullandı

Haftanın son gününde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine odaklanan Almanya'da, diğer yandan Bremen'de de eyalet seçimleri düzenleniyor.

Pazar akşamına kadar 478 bin Bremenli seçmen, eyalet meclisini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Eyalette oy kullanabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

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Yapılan anketler, 70 yıldan fazla süredir tek başına ya da koalisyon ortağı olarak Bremen'i yönetmekte olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), sandıktan kayıplarla çıkacağını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda SPD'nin oy oranı 2014'te yapılan son seçimlere göre yüzde 10 düşerek yüzde 17 olabilir. SPD, son yıllarda federal ve eyalet düzlemindeki birçok seçimde kayda değer oranda oy kaybı yaşamıştı.

Bu doğrultuda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), hükümetin el değiştirmesini umuyor. Ancak anketler, CDU'nun oy oranının da son seçimlere göre yüzde 7 oranında düşebileceğini ortaya koyuyor. Bu gerçekleşirse CDU'nun oy oranı yüzde 28 olacak.

Merkez partilerin başarı oranları son yıllarda düşerken yükselişe geçen sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisininse başarısını yüzde 5 artırması ve sandıktan oyların yüzde 12'sini alarak çıkması bekleniyor. AfD, 2017 yılındaki federal seçimlerde de oyların yüzde 12,6'sını alarak tarihi bir başarıya imzasını atmıştı.

2019 yılı sonbaharında Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletleri de seçime gidecek. Bremen, Almanya'nın 16 eyaletinden en küçüğü.

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"İfade özgürlüğümü kimse elimden alamaz"

dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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"İfade özgürlüğümü kimse elimden alamaz"  

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