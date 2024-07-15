Bremen'de bozkurt selamına benzeyen işaret tartışması

Almanya'da gündem olan "bozkurt" selamı ile Alman kreşleri ve ilkokullarında gürültü yapan çocukları susmaya ve dersi dinlemeye davet eden "sessiz tilki" işareti arasındaki benzerlik Bremen'de yeni bir tartışma konusu oldu.

Weser Kurier gazetesi, Bremen'de "sessiz tilki" işaretinin kreş ve okullarda kullanılmasının yasaklanmasının gündeme geldiğini yazdı. Gazetenin haberinde, zararsız bir işaret olan "sessiz tilki" ile Almanya'da aşırı sağcılıkla özdeşleştirilen "bozkurt" işaretinin birbirine karıştırılma riski olması nedeniyle yasak planlarının konuşulduğu belirtildi.

Konunun uzun zamandır tartışıldığını söyleyen Bremen Eğitim Bakanlığı Basın Sözcüsü Patricia Brandt da "bozkurt" işaretinin siyasi anlamının Bremen'in değerleri ile "kesinlikle bağdaşmadığını" vurguladı.

Ancak Bremen eyaletinin yasağı nasıl uygulayacağı henüz netlik kazanmadı. "Sessiz tilki işaretinin hâlâ ara sıra da olsa kullanıldığı göz ardı edilemez" diyen Brandt, çalışanların bu konuda duyarlı olmasını istediklerini kaydetti.

Öğretmenlere duyarlılık çağrısı

Alman Öğretmenler Birliği de kreş ve ilkokullarda kullanılan "sessiz tilki" işareti ile ilgili endişeleri olduğunu ve okullarda bu konuda duyarlılık geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll, geçen hafta haftalık die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, "bozkurt" selamı ile "sessiz tilki" işaretinin karıştırılması tehlikesi bulunduğu konusunda ilkokul öğretmenlerinin duyarlı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Düll, eğitmen ve öğretmenlerin yanlış anlaşmaları gidermek ve öğrenciler ile velilerden gelebilecek soruları yanıtlayabilmek için sorun hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade etti. Öğretmenler Birliği olarak "sessiz tilki" işaretinin yasaklanmasını gündeme getirmediklerini kaydeden Düll, ancak çocuklara sessiz olmaları gerektiğini hatırlatmak için başka seçeneklerin de bulunduğunu vurguladı.

Merih Demiral'ın "bozkurt" selamı, Almanya'da tartışmalara neden olmuştu Fotoğraf: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

"Sessiz tilki" işaretinin kullanılmaması Almanya'da 2018 yılında da gündeme gelmişti. Baden-Württemberg Eğitim Bakanlığı okullara "sessiz tilki" işaretinin sınıflarda kullanılmaması çağrısı yapmıştı.

Demiral'ın "bozkurt" selamı

Türk A Milli Futbol Takımı oyuncucu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maç sırasında yaptığı "bozkurt" işareti Almanya'da tartışma yaratmıştı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser bozkurt selamına tepki göstererek, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demiş, "Bozkurtların" Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiğini hatırlatmıştı. Faeser'in açıklamaları sonrasında Türkiye ile Almanya arasında diplomatik gerginlik yaşanmıştı.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücüleri "Almanya'daki Türk aşırı sağı" olarak tanımlıyor, "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor. Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü hareket de "bozkurt" selamı da Almanya'da yasak değil.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) de "bozkurt" selamı nedeniyle Demiral'a iki maç ceza vermişti.

DW/JD, BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?