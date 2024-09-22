Brandenburg'ta SPD az farkla AfD'nin önünde

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde yapılan seçimlerden gelen ilk tahmini sonuçlara göre SPD az farkla aşırı sağcı AfD'nin önünde.

Almanya'nın başkenti Berlin'in komşusu Brandenburg eyaletinde bugün seçmenler sandık başına gitti.

Sandıkların kapanmasının ardından Almanya'nın birinci kamu televizyonu ARD'den gelen ilk tahmini sonuçlara göre yüzde 31'le Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 30 oy aldığı görünen aşırı sağcı AfD'nin az farkla önünde.

Üçüncülük için yarışan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) ise tahmini oy oranları yüzde 12.

Yaklaşık 2 milyon 100 bin seçmenin sandık başına çağrıldığı eyalete seçimlere katılım yüksek oldu.

Bu seçimler federal hükümet açısından da bir sınav niteliği taşıyordu. 1 Eylül'de ülkenin doğusundaki Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde de koalisyon partileri oy kaybetmiş, aşırı sağcı AfD ise dikkat çekici oranda destek bulmuştu. AfD, Thüringen'de yüzde 32 ile birinci, Saksonya'da da yüzde 30'la ikinci olmuştu.

AfD, hem Saksonya hem de Thüringen'de koalisyon partileri SPD, Yeşiller ve FDP'nin oylarının toplamının iki katından fazla oy toplamıştı. Başbakan Olaf Scholz'un SPD'nin oyları 2019'daki seçimlere göre Thüringen'de yüzde 8,2'den yüzde 6,1'e, Saksonya'da ise yüzde 7,7'den yüzde 7,3'e düşmüştü.

Hükümet açısından büyük bir hezimet anlamına gelen bu sonuçların ardından muhalefet partilerinden erken seçim çağrıları geldi. Almanya'da genel seçimler normal takvime göre Eylül 2025'te yapılacak.

dpa/HS,SB