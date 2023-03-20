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AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "dayanışma" vurgusu yaptı.Fotoğraf: JOHN THYS/AFP
PolitikaAvrupa

Brüksel'de Türkiye ve Suriye için 7 milyar euro toplandı

2 saat önce

Donörler Konferansı’nda depremlerde ağır yara alan Türkiye ve Suriye için 7 milyar euro toplandı. Almanya, göndereceği yardımların çoğunun Türkiye’ye gideceğini açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek sağlamak için düzenlediği Uluslararası Donörler Konferansı'nda afetzedeler için 7 milyar euro toplandığı belirtildi.

Yalnızca Almanya, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iki ülke için öngördüğü yardım miktarını iki katına çıkaracağını duyurmuş, konferansa katılmak üzere Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteğimizi ikiye katlayarak 240 milyon euroya çıkarıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, bölgeye erişimin ve ihtiyaçların Suriye'nin kuzeybatısından "daha net ve kolay olması nedeniyle" yardımların büyük çoğunluğunun Türkiye'ye gideceği belirtildi.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'ye de 108 milyon euroluk insani yardım yapacaklarını açıklamıştı. Von der Leyen, konferansın ardından yaptığı açıklamada, "Bir trajedi yaşandığında, buna verilecek tek bir yanıt var o da dayanışma" diye konuştu.

Erdoğan: Bu dayanışmayı asla unutmayacağız

Uluslararası Donörler Konferansı'na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız" dedi.

Deprem bölgesindeki 11 vilayette, ağır hasarlı ve yıkılması gereken bina sayısının 298 bin olduğunu belirten Erdoğan, "Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Türkei | Eingestürzte Schulen im Erdbebengebiet - Antakya
Fotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/picture alliance

Türkiye'nin, "Depremde yıkılan tüm şehirleri altyapısı, üstyapısı, iş yerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğini" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü ülkelerin Suriye'deki depremzedeler için gönderdiği insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında da gerekli kolaylığı sağladıklarını ve bu tutumu sürdüreceklerini bildirdi.

UNDP Başkanı: Önce depremzedelere umut olunmalı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, afetzedeler için "umut yaratılmasının" önemine dikkat çekti. Brüksel'de Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan Steiner, ancak bu umudun sağlanmasının ardından yeni binaların, sokakların ya da okulların inşasından söz edilebileceğini vurguladı. 3 milyon 300 binden fazla insanın depremlerde evini yitirdiğini belirten UNDP Başkanı, başka yerlere göç etmek zorunda kalan bu insanların ilk önce hayatlarını yeniden inşa edebileceklerine ikna edilmeleri gerektiğini söyledi.

Steiner, depremlerden etkilenen bölgede yaklaşık 900 okulun, 42 hastanenin ve yüzlerce kilometrelik kanalizasyon borusu zarar gördü. UNDP Başkanı, bölgede barınma imkanlarının bir nebze de olsa yeniden sağlanabilmesinin ise iki ila üç yıl sürebileceğini söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve sonrasındaki artçı sarsıntılarda, her iki ülkede, resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan da evsiz kaldı.

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