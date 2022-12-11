"Katar'dan rüşvet" soruşturmasında dört tutuklama

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin de aralarında olduğu dört zanlı hakkında Katar’dan rüşvet aldıkları iddiasıyla başlayan soruşturmada tutuklama kararı verildi.

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği eden Katar'ın Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) bazı milletvekili ve çalışanlara çıkar elde elde etmek için rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada dün gözaltına alınan zanlılar hakim karşısına çıktı.

Soruşturmayı yürüten Belçika Savcılığı gözaltına alınan zanlılardan dördü hakkında "organize suç örgütü kurarak kara para aklamak ve yolsuzluk yapmak" suçundan tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Hakkında tutuklama kararı verilenler arasında Avrupa Parlamentosu (AP) eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili de bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki zanlının ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Eva Kaili görevinden alındı

Brüksel'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan AP Meclis Başkan Yardımcısı Eva Kaili Parlamento Başkanı Roberta Metsola tarafından dün görevinden alındı. Metsola, 44 yaşındaki siyasetçinin "bütün yetki, görev ve sorumluluklarının" derhal elinden alındığını duyururken, yolsuzluk soruşturmasını yürüten Belçika yargısı ve polisine bu konuda kapsamlı bir iş birliği yapma sözü verdi.

"Suçlamalar tamamen aydınlatılsın" talebi

Alman Meclisi'nin Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa politikaları sözcüsü Gunther Krichbaum, Alman Yazı işleri Ağı'na yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat milletvekili Kaili'nin adının karıştığı yolsuzluk suçlamalarının kapsamlı bir biçimde aydınlatılması gerektiğini söyledi. Krichbaum, Kaili'nin üyeliğini askıya alan Sosyal Demokratlar'dan Kaili'nin hangi alan ve karar mekanizmalarını etkilediğinin kapsamlı biçimde araştırmasını talep etti.

Krichbaum'un açıklamaları öncesinde AP'deki Yeşiller Grubu yolsuzluk suçlamalarının aydınlatılması çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu şekilde devam etmesini kabul edemeyiz" ifadesine yer verildi.

AP'nin Sosyal Demokrat milletvekili ve SPD Grubu Başkanı Jens Geier ise Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Bunlar çok korkunç suçlamalar ve açıklığa kavuşturulmak zorunda. Aksi halde kaybedilen güven geri kazanılamaz" diye konuştu.

Zanlıların evlerine baskın

Brüksel'de savcılığın yürüttüğü yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında Cumartesi günü Yunan Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) üyesi Kaili'nin yanı sıra hayat arkadaşı, eski AP Sosyal Demokrat milletvekili Antonio Panzeri ve dört zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların rüşvet ve hediyeler alarak Katar lehine siyasi ve ekonomik kararları etkiledikleri iddia ediliyor.

Kaili'nin evinde nakit para dolu çantalar bulundu

Çok sayıda eve yapılan baskınlarda 600 bin euro nakit paraya ve cep telefonlarına el konulmuştu. Belçika'nın L'Echo gazetesi, polisin Kaili'nin dairesinde yaptığı aramada içinde yüklü miktarda nakit paranın bulunduğu çantaların ele geçirildiğini duyurdu. Kaili AP'deki görevlerinin yanı sıra partisi PASOK'tan da ihraç edilmişti.

Kaili 21 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaparak Dünya Kupası ile ilgili Katar'ı öven ifadeler kullanmıştı. Vekil, Katar'ın iş hukuku açısından açısından öncü ülke olduğunu ileri sürmüştü.

2014 yılından bu yana AP üyesi olan Kaili, 2022 yılından bu yana Parlamento Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

AFP, dpa / HT,EC