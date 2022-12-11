  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Eva Kaili
Fotoğraf: Eric Vidal/AFP
YolsuzlukAvrupa

"Katar'dan rüşvet" soruşturmasında dört tutuklama

2 saat önce

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin de aralarında olduğu dört zanlı hakkında Katar’dan rüşvet aldıkları iddiasıyla başlayan soruşturmada tutuklama kararı verildi.

https://p.dw.com/p/4KnTW

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği eden Katar'ın Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) bazı milletvekili ve çalışanlara çıkar elde elde etmek için rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada dün gözaltına alınan zanlılar hakim karşısına çıktı.  

Soruşturmayı yürüten Belçika Savcılığı gözaltına alınan zanlılardan dördü hakkında "organize suç örgütü kurarak kara para aklamak ve yolsuzluk yapmak" suçundan tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Hakkında tutuklama kararı verilenler arasında Avrupa Parlamentosu (AP) eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili de bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki zanlının ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Eva Kaili görevinden alındı

Brüksel'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan AP Meclis Başkan Yardımcısı Eva Kaili Parlamento Başkanı Roberta Metsola tarafından dün görevinden alındı. Metsola, 44 yaşındaki siyasetçinin "bütün yetki, görev ve sorumluluklarının" derhal elinden alındığını duyururken, yolsuzluk soruşturmasını yürüten Belçika yargısı ve polisine bu konuda kapsamlı bir iş birliği yapma sözü verdi.

"Suçlamalar tamamen aydınlatılsın" talebi

Alman Meclisi'nin Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa politikaları sözcüsü Gunther Krichbaum, Alman Yazı işleri Ağı'na yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat milletvekili Kaili'nin adının karıştığı yolsuzluk suçlamalarının kapsamlı bir biçimde aydınlatılması gerektiğini söyledi. Krichbaum, Kaili'nin üyeliğini askıya alan Sosyal Demokratlar'dan Kaili'nin hangi alan ve karar mekanizmalarını etkilediğinin kapsamlı biçimde araştırmasını talep etti.

Krichbaum'un açıklamaları öncesinde AP'deki Yeşiller Grubu yolsuzluk suçlamalarının aydınlatılması çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu şekilde devam etmesini kabul edemeyiz" ifadesine yer verildi.

AP'nin Sosyal Demokrat milletvekili ve SPD Grubu Başkanı Jens Geier ise Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Bunlar çok korkunç suçlamalar ve açıklığa kavuşturulmak zorunda. Aksi halde kaybedilen güven geri kazanılamaz" diye konuştu.

Zanlıların evlerine baskın 

Brüksel'de savcılığın yürüttüğü yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında Cumartesi günü Yunan Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) üyesi Kaili'nin yanı sıra hayat arkadaşı, eski AP Sosyal Demokrat milletvekili Antonio Panzeri ve dört zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların rüşvet ve hediyeler alarak Katar lehine siyasi ve ekonomik kararları etkiledikleri iddia ediliyor.

Kaili'nin evinde nakit para dolu çantalar bulundu

Çok sayıda eve yapılan baskınlarda 600 bin euro nakit paraya ve cep telefonlarına el konulmuştu. Belçika'nın L'Echo gazetesi, polisin Kaili'nin dairesinde yaptığı aramada içinde yüklü miktarda nakit paranın bulunduğu çantaların ele geçirildiğini duyurdu. Kaili AP'deki görevlerinin yanı sıra partisi PASOK'tan da ihraç edilmişti.

Kaili 21 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaparak Dünya Kupası ile ilgili Katar'ı öven ifadeler kullanmıştı. Vekil, Katar'ın iş hukuku açısından açısından öncü ülke olduğunu ileri sürmüştü.

2014 yılından bu yana AP üyesi olan Kaili, 2022 yılından bu yana Parlamento Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

AFP, dpa / HT,EC

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Eva Kaili

"Katar'dan rüşvet" soruşturmasında dört tutuklama

Yolsuzluk2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Fransa'nın Nice kenti

Fransız Rivierası'ndaki Ukraynalı milyarderler

Fransız Rivierası'ndaki Ukraynalı milyarderler

Politika7 saat önce

Macaristan Rusya'nın AB'deki casusluk üssü mü?

Macaristan Rusya'nın AB'deki casusluk üssü mü?

Politika8 saat önce

Alman şirketleri Tedarik Zinciri Yasası'na hazır mı?

Alman şirketleri Tedarik Zinciri Yasası'na hazır mı?

Ekonomi8 saat önce
Porto limanına yanaşan bir taşıma gemisi

Portekiz limanları Türk yatırımcının kontrolünde

Portekiz limanları Türk yatırımcının kontrolünde

Ekonomi10 Aralık 2022

Alman şirketler: Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor

Alman şirketler: Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor

Ekonomi10 Aralık 2022

Almanya'da darbe yapmak ne kadar mümkün?

Almanya'da darbe yapmak ne kadar mümkün?

Politika10 Aralık 2022
Ana sayfaya dön