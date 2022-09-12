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Fotoğraf: OLIVIER HOSLET/AFP/Getty Images
TerörizmBelçika

Brüksel terör saldırılarında dava süreci başladı

1 saat önce

Brüksel'de 2016 yılında 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili dava süreci bugün yapılan ön duruşmayla başladı. Baş sanık, Paris'teki terör saldırılarından da hüküm giymişti.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016 yılında 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili yargılama süreci başladı.

İlk duruşma, dava süreci için yeniden yapılandırılan eski NATO karargahında görüldü. Ön duruşmanın başlangıcında on sanıktan dokuzu mahkeme salonunda hazır bulunurken altı sanık daha sonra hücrelerine dönme kararı aldı, ön duruşmaya üç sanıkla devam edildi.

Davanın baş sanığı Salah Abdeslam da salonu terk edenler arasında yer aldı. Fransız vatandaşı Abdeslam, Paris'te 2015 yılında düzenlenen, 130 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili davada hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın firari konumundaki onuncu sanığının Suriye'de öldüğü tahmin ediliyor.

Ön duruşmada tanık listesi ve dinlenme sıraları saptanarak davanın teknik detayları açıklığa kavuşturulacak. 10 Ekim'de 12 jüri üyesinin seçilmesi ve 13 Ekim'de savcılığın iddianameyi okumasıyla davanın başlaması öngörülüyor. Davanın altı ila dokuz ay sürmesi bekleniyor.

Brüksel'de 22 Mart 2016 tarihinde ikisi Zaventem havaalanı ve biri AB kurumları yakınında bulunan Maelbeek metro istasyonunda olmak üzere üç bomba patlamış, terör saldırılarında 32 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Saldırılar sırasında ayrıca üç terörist ölmüştü.

dpa/BK,TY

 

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