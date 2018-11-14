 Brüksel-Roma hattında bütçe çatlağı büyüyor | AVRUPA | DW | 21.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Brüksel-Roma hattında bütçe çatlağı büyüyor

Avrupa Komisyonu, İtalya'nın bütçe taslağını ikinci kez reddetti. Roma hükümetinin kemer sıkma politikalarını esneten bütçe taslağı karşısında disiplin süreci kapıda.

default

İtalya'nın 2019 bütçesini bir kez daha reddeden Avrupa Komisyonu, disiplin süreci başlatmak için ilk adımı attı. Karar, İtalya'nın bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle alındı.

Önerdiğimiz linkler

İtalya ek borçlanmayı arttıran 2019 bütçesinde değişiklik yapılmayacağını duyurdu. AB Komisyonu Ekim ayında geri çevirdiği bütçe taslağının revize edilmesi için talepte bulunmuştu. (14.11.2018)

AB Komisyonu bir ilke imza atarak, İtalya’nın bütçe taslağını, "AB’nin tavsiyelerini ağır şekilde ihlal ettiği” gerekçesiyle geri çevirdi. Koalisyon hükümeti borçlanma oranını yüzde 2,4'e çıkaracağını duyurmuştu. (24.10.2018)

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "İtalyan hükümetinin masaya koyduğu ile ülkenin uyurgezer halde istikrarsızlığa sürüklenme riski olduğunu görüyoruz" dedi. Dombrovskis, İtalya'ya karşı "aşırı bütçe açığı prosedürü" adı verilen sürecin işletileceğini duyurdu. Bu süreç, AB'nin fazla harcama yapan AB üyelerini cezalandırmasını sağlıyor. İtalya'ya verilebilecek cezalar arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH)  yüzde 0,2'sine kadar yaptırım yer alıyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, prosedürü resmen başlatıp başlatmama kararı almak için iki hafta süresi bulunuyor. Süreçte müzakere yolu ile Roma yönetiminin bütçesinde revizyona gitmesi sağlanabiliyor.

Tartışmalı bütçede neler var?

İtalya'nın bütçe taslağında Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2,4 oranında ek borçlanmaya gidilmesi öngörülüyor. Bir önceki hükümet ile Brüksel arasında varılan anlaşmadaki oranın üç katına tekabül eden bu oran Komisyon'un önerileri ile taslak arasında 25 milyar euroluk fark meydana getiriyor. 

Avrupa Birliği İtalya'nın yeni hükümetini kemer sıkma politikalarını terk ederek, kamu harcamalarını artırmaya çalışmakla suçluyor. AB, karşı çıktığı bütçe tasarısını geçtiğimiz ay gerekli değişikliklerin yapılması talebiyle İtalya'ya iade etmişti. Bu hamle, AB tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçmişti. İtalya, revize edilen bütçesini geçtiğimiz hafta Brüksel'e sunmuştu.

Kamu borcu, gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 131'i olan İtalya, Euro Bölgesi'nde Yunanistan'dan sonra en yüksek borç seviyesine sahip ülke. Bu nedenle yıllardır sıkı kemer sıkma politikaları uygulanıyor.

Haziran ayındaki seçimleri kazanan sağ popülist 5 Yıldız Hareketi ile Lig partisi, Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da ekonomik büyüme vaadiyle iktidara gelmişti.

DW,AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Europa Italien - EU-Kommisssion weist Italiens Haushaltsentwurf zurück

İtalya ile AB Komisyonu arasında bütçe anlaşmazlığı 14.11.2018

İtalya ek borçlanmayı arttıran 2019 bütçesinde değişiklik yapılmayacağını duyurdu. AB Komisyonu Ekim ayında geri çevirdiği bütçe taslağının revize edilmesi için talepte bulunmuştu.

Europa Italien - EU-Kommisssion weist Italiens Haushaltsentwurf zurück

AB Komisyonu İtalya'ya 'hayır' dedi 24.10.2018

AB Komisyonu bir ilke imza atarak, İtalya’nın bütçe taslağını, "AB’nin tavsiyelerini ağır şekilde ihlal ettiği” gerekçesiyle geri çevirdi. Koalisyon hükümeti borçlanma oranını yüzde 2,4'e çıkaracağını duyurmuştu.

Symbolbild 1 Euro Münzen

AB bütçesi için anlaşma sağlanamadı 20.11.2018

AB'nin 2019 mali yıl bütçesiyle ilgili görüşmelerde parlamento ile AB Konseyi arasında uzlaşma sağlanamadı. AB Konseyi kullanılmayan bütçe kalemlerinin bir sonraki yıla aktarılmasına karşı çıkıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Emeklilik yasası olarak bilinen kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Varşova'da düzenlenen protesto gösterilerinden biri kare

Polonya'da tartışmalı yasa için geri adım

Polonya'da iktidar partisi, Avrupa Adalet Divanı'nın karşı çıktığı tartışmalı Yüksek Mahkeme yasasında değişikliğe gidiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın bu yasa nedeniyle Polonya'ya ceza vermesi gündemdeydi. 

FOTO-GALERİ

default

Noel bahçeleriyle parklar ışıl ışıl

Noel ruhu Almanya'yı sarmaya başladı.  