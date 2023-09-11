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Brüksel Euro Bölgesi için büyüme tahminini düşürdü

11 Eylül 2023

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi için ekonomik büyüme tahminini aşağıya çekerken Almanya'da ekonominin küçüleceği öngörüsünde bulundu.

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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi için ekonomik büyüme tahminini aşağıya çekti. Komisyonun açıkladığı yaz tahmininde Euro'nun resmi para birimi olduğu 20 ülkede gayrisafi yurtiçi hasılanın 2023 yılında yüzde 0,8 oranında artacağı öngörüldü. Almanya ekonomisinin ise yüzde 0,4 oranında küçüleceği tahmin edildi.

AB Komisyonu Mayıs ayında yayınladığı ilkbahar tahmininde daha iyimser bir tablo çizmiş, Ukrayna savaşı sonucunda enerji fiyatlarındaki şokun atlatıldığı ifade edilmişti. Komisyon, ilkbahar tahmininde Euro bölgesindeki ekonomik büyümeyi yüzde 1,1 olarak öngörmüş; Almanya'nın 2023 yılındaki ekonomik büyümesi ise yüzde 0,2 olarak tahmin edilmişti.

Brüksel'den bugün yapılan açıklamada "birçok üründe ve hizmette yüksek olan ve artmaya devam eden tüketici fiyatlarının ilkbahar tahmininde beklenenden daha yüksek bir bedele yol açtığı" kaydedildi. Bu durumun enerji masraflarından bağımsız olduğu ve Euro ülkelerinde iş piyasasının güçlü olmasına rağmen geçerli olduğu kaydedildi. İklim krizinin neden olduğu olağanüstü hava olaylarının da ekonomi üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret edildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuyla ilgili açıklamasında "AB ekonomisi pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz taarruz savaşı nedeniyle iki büyük şok yaşadı" dedi. Yüksek enflasyon oranlarının ekonomi üzerinde olumsuz sonuçları olduğunu söyleyen Dombrovskis, "Rekor derecede düşük işsiz sayıları olan güçlü işgücü piyasası ve fiyat baskısının hafiflemesi sayesinde ekonomik büyüme zayıf bir dönemin ardından gelecek yıl bir miktar toparlanacaktır" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun tahmininde trendin gelecek yıl değişeceği ileri sürüldü. Euro Bölgesinde ekonomik büyüme yüzde 1,3 olarak öngörülürken, Almanya için bu tahmin yüzde 1,1 olarak ifade edildi. Komisyon, Avrupa Birliği'ni oluşturan 27 ülkede ise bu yıl için yüzde 0,8'lik ve gelecek yıl içinse yüzde 1,4'lük büyüme öngördü.

AFP, dpa / EC, BK

 

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