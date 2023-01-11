Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkent Ankara'da bir araya geldiği gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine, "Bu konu bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacaktır. Ve konu her yönüyle aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şu ana dek 13 kişi hakkında tutuklama, üç kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini, bir kişinin ise arandığını dile getiren Bozdağ, "İnşallah yakın bir zamanda o da kolluk güçlerimiz tarafından yakalanıp adalete teslim edilecek. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk güçleri büyük bir titizlik ve itinayla soruşturmayı yürütmektedir. Kısa süre içerisinde soruşturmayla ilgili adı geçenlerin tamamına ulaşıldı" dedi.

Yargının işlediğini ve "meselenin üzerine ciddiyetle gidildiğini" belirten Bozdağ, "Ama buna rağmen bu konu üzerinden de bir istismar siyaseti üretiliyor. Bu da fevkalade yanlış bir şey. Burada kolluğun yapması gerekip, veyahut da yargının yapması gerekip de yapmadığı bir şeyi kimse iddia edemez. Önümüzdeki günlerde de inşallah bu tetikçi olduğu iddia edilen kişi de yakalanıp adalete teslim edilecektir" diye konuştu. Bakan Bozdağ, şüphelinin yurt dışına kaçıp kaçmadığına yönelik soru üzerine de, "Şu anda bir bilgi yok bu yönde elimizde. Ama resmi yollardan çıkması mümkün değil. Zaten tabii hakkında yakalama kararı olduğu için resmi yollardan çıktığına dair hiçbir veri yok. Ama kaçak yollardan çıkmış olabilir mi? Onunla ilgili de bir bilgi elimizde yok. O yüzden arama-tarama kolluk tarafından titizlikle yürütülüyor. Ben yakın bir zamanda kolluğun ona da ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HDP davası ve İskandinav ülkelerinden iade talepleri

Bakan Bozdağ, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili sorulara da, yargı sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, "Mahkemenin kararı her ne yönde olursa olsun bizim yapmamız gereken o karara saygı duymaktır. Bundan daha fazla söylememiz de yanlış olur" diye konuştu.

Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan iade talepleri hakkında soruya ise, "Özellikle Amerika ve Avrupa Konseyi ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri FETÖ, PKK, DHKP/C ne kadar terör örgütü varsa bunlardan Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin bu güne kadar bize doğrudan iadesi söz konusu değil. Bunları özel olarak bu ülkeler himaye ediyorlar. Hiçbir ülkede yargı dış politikayı belirlemez. O yüzden de siyasi irade bunu verme taraftarı olmadığı için topu yargıya atıyor. Biz Amerika'ya şunu da söyledik; 'FETÖ ele başı başta olmak üzere diğerlerinin dosyalarını siz gönderin yargıya.' Amerika bir tanesinin dosyasını yargıya dahi bizim talebimize rağmen göndermedi. FETÖ ile ilgili bizim gönderdiğimiz dosyalar delil bakımından en kuvvetli dosyalar. Buna rağmen iade yapılmıyor. Yani burada çok açık bir şekilde ülkelerin bu konuda himayesi var. Biz bunu görüyoruz. Ona göre de politikaları üretiyoruz. Israrlı bir şekilde Türkiye bu iade taleplerini somuta dönüştürüp, bunların iadesini sağlamaya devam edecektir. Onlar reddetti diye biz vazgeçmedik, vazgeçmeyiz" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Kristersson'un görüşmesinde ana gündem maddesi, İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin buna onay vermek için öne sürdüğü şartlar olmuştu - (08.11.2022 / Ankara) Fotoğraf: Henrik Montgomery/TT/picture alliance

İktidar yargıya müdahale ediyor mu?

Adalet Bakanı Bozdağ, kamuoyunun takip ettiği davalarda iktidarın yargıya müdahale ettiği eleştirilerinin dile getirilmesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkum edildiği davayı hatırlatarak, "Hakimi kim değiştirmiş? Adalet Bakanı'nı mı değiştirmiş? Hakimi Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi değiştiriyor. Bizim bir alakamız yok. Siyasetle irtibatlandı. Bu hakimi Sayın İmamoğlu ve avukatları reddettiler; 'bize karşı tarafsız değil' diye. Üç defa reddedildi, itiraza götürdüler. Şimdi kendi reddettikleri, 'tarafsız değil' dedikleri hakimi göklere çıkarıyorlar. Ondan sonra yerine gelen hakim karar verdiğinde de ona da yapmadıkları hakareti, yapmadıkları saygısızlığı bırakmıyorlar. Bu hakimi de reddettiler. Ne yapacağız? CHP Genel Merkezi'nden hakim mi bulacağız? Böyle şey mi olur? Hakimler bu milletin hakimleridir. Kanunları uyguladı diye linç edilen bir hakimi görüyoruz. Bunu biz kabul edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi?

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili olarak da, "Bunlar hukuk uydurmaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasa'ya da, yasalara da uygundur. Hukuken herhangi bir şüphe yoktur. Adaylık Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanımızın anayasal hakkıdır. Siz yürürlüğünü 2018'de başlatan Anayasa hükmüne rağmen 'geçmiştekinin adı da Cumhurbaşkanıydı, o da iki defa seçiliyordu, sizin bu yeni hakkınızı geçmişteki hakkınızdan mahsup ederiz' diyen bir yorum yapılıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

"Herkesin Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışma konusu yapmayı bırakıp önüne bakması lazım. Boş yere orada enerji harcamalarına hacet yok. Engelleyecekleri bir şey yok. Çünkü Anayasa açık. Yasa açık" ifadelerini kullanan Bozdağ, bu konuda Anayasa'ya aykırılığın kesinlikle söz konusu olmadığını savundu.

DHA / ET,TY