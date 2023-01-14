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Bozdağ, Anayasa'daki yetkinin devredilemeyeceğine ilişkin hükmüne dikkat çekti. Fotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Bozdağ: Yürütme yetkisi ortak kullanılamaz

3 saat önce

Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin ortak kullanılamayacağını ya da bölünemeyeceğini belirterek bunun "yürütme organına sivil darbe" olacağını söyledi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masada gündeme gelen yürütme yetkisi kullanımı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütme yetkisi ve görevinin Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemeyeceğini ve ortaklık kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "Örneğin bakan/üst düzey yöneticisi atama yetkisi, kanunla dahi devredilemez. Zira Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler, münhasıran cumhurbaşkanına aittir. Kaldı ki Anayasa'da yürütme yetkisi ve görevinin devrine, ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm de yoktur" diye yazdı.

Bakan Bozdağ, Anayasa'nın kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisinin kullanımını herkes için açık ve tartışmasız yasakladığına da dikkat çekerek altılı masaya uyarıda bulundu. Bozdağ, "Anayasa'nın bu açık hükümlerine rağmen altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar; fiilen Anayasa'nın kısmen ilgası, yürütme organına sivil darbe, Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gaspı, Cumhurbaşkanının eli, ayağı ve ağzının bağlanması olur" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun imza yetkisi açıklaması

Altılı masada seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanının hangi yetkileri nasıl kullanacağına ilişkin tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun"Cumhurbaşkanı ister içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar" sözleri tartışma yaratmıştı.

Davutoğlu, daha sonra HaberTürk'te katıldığı programda sözlerine açıklık getirerek, genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda mutabakata vardıklarını söyledi. Davutoğlu, "Yani genel başkanlar dışarıda bir yerde oturacaklar, Cumhurbaşkanına vesayet edecekler diye bir tablo yok. Aynı masada sayın cumhurbaşkanım diye hitap ettikleri bir cumhurbaşkanına, o saygıyı gösterdikleri cumhurbaşkanına hitap edecekler. Ama onlar da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak elini taşın altına koyacaklar" diye konuştu.

DW/SÖ,EC

 

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