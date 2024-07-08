Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Melenchon kim?

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından potansiyel başbakan adayı olarak Jean-Luc Melenchon'un ismi öne çıkıyor. 72 yaşındaki Melenchon, Fransız siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri.

Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri olan Melenchon 2012, 2017 ve 2022'de cumhurbaşkanlığı için yarışmış, her seferinde oylarını biraz daha artırmayı başarmıştı.

Sadece üç hafta önce kurulan sol ittifak Yeni Halk Cephesi içinde henüz kimin başbakanlık rolü için öne çıkacağına dair bir uzlaşı olmasa da Melenchon'un partisi Pazar günkü oylamadan ittifakın en büyük unsuru olarak çıktı. Boyun Eğmeyen Fransa meclise 74 vekil gönderirken ittifak içindeki en yakın ortağı Sosyalistler 59 sandalye alabildi.

Fransız Yahudileri endişeli

Melenchon, kendi ittifak ortaklarınca bile "Yahudi karşıtı" olmakla suçlanıyor. Göreve gelir gelmez Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımak en önde gelen dış politika vaadi oldu.

Seçimlerden hemen önce araştırma şirketi Ifop tarafından yapılan bir ankette, Yahudi katılımcıların yüzde 57'si "Melenchon kazanırsa ülkeyi terk edeceklerini" söylemişti. Parisli haham Moshe Sebbag da sonuçların netleşmesinin ardından İsrail gazetesi The Times of Israel'e verdiği demeçte, "Yahudilerin Fransa'da bir geleceği kalmamış gibi görünüyor" diyerek gençlere İsrail'e gitmelerini öğütledi.

Melenchon, Filistin'in tanınmasından yana Fotoğraf: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Fas sınırları içinde doğdu

Şu an Fas sınırları içinde kalan Tanca'da doğan Melenchon, Fransa'ya 11 yaşında geldi. Gazetecilik ve editörlük yaptı, 25 yaşında Sosyalist Partiye katıldı. Melenchon bir ara bakanlık da yaptığı partiden 2008'de ayrılırken Sosyalistleri "fazla işletme yanlısı" olmakla suçladı. Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten kararını terse çevirmek ve asgari ücreti artırmak solcu siyasetçinin seçimlerden önce verdiği sözler arasında.

Genelde prompter veya notlarına bakmadan doğaçlama konuşmalar yapan Melenchon'un Hugo Chavez ve Fidel Castro'ya hayranlık duyduğu söyleniyor.

"Alman karşıtı" olarak görülüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez partisi Rönesans seçimlerden önce, aşırı sağcı Ulusal Birlik kadar "aşırılıkçı" diye nitelediği Boyun Eğmeyen Fransa ile ittifak olasılığına kapıyı kapatmıştı.

Melenchon, Fransa'nın en önemli partnerlerinden Almanya'da da şüpheyle yaklaşılan bir isim. Fransız siyasetçi geçmişti Doğu Almanya ile birleşme için "işgal" ifadesini kullanmıştı. Melenchon, 2015'te yazdığı bir kitapta da Berlin'i "tüm Avrupa'yı baskı altında tutmak ve sadece kendi çıkarı için çalışmakla" suçlamıştı.

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sorumlularından Michael Roth, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, Melenchon'un tam bir Alman karşıtı olduğunu söyleyerek "Alman ve Avrupa karşıtı söylemleri ile temelde Bayan (Marine) Le Pen'den çok ayrılmıyor. Melenchon'a güvenmek için hiçbir sebep yok. O Avrupa karşıtı bir ideolog" dedi.

DW / MUK,HS

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